Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Mersin’in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehrin kıyısındamahsur kalan 5 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:57
Mersin’in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehrin kıyısındamahsur kalan 5 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik ailesiyle birlikte Keşbükü Mahallesi’ndeki ormanlıkbölgeye pikniğe giden Hamdi Süver, akşam saatlerinde itfaiye ekiplerini arayarak,Keşbükü ırmağının su seviyesinin yükselmesi sonucu bulundukları bölgedemahsur kaldıklarını bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiyeekipleri, mahsur kalan şahısları halat yardımı ile bulundukları bölgeden çıkararakkurtardı.
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