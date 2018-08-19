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Negredo'dan flaş transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın Erzurumspor'u 3-1 yendiği maçta bir gol atarak skora katkı veren Negredo, maç sonu transferiyle ilgili konuştu.

19 Ağustos 2018 Pazar 23:57
Negredo'dan flaş transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Alvaro Negredo, takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak, "Transfer kararını verecek olan ben değilim" dedi. 

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda B.B. Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Negredo, “İlk yarı çok kötü oynadık. Bizim kötü oyunumuz rakibi de motive etti. Daha fazla üstümüze gelmeye başladılar. İkinci yarı çok daha farklı bir mantaliteyle, istekle sahaya çıktık. Kendi oyunumuzu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu şekilde galip geldik” diye konuştu. 

"TRANSFER KARARINI VERECEK OLAN BEN DEĞİLİM"

Sezona iyi başladığını dile getiren yıldız futbolcu, “Aslında forvet oyuncusunun hayatı bu küçük anlarla sınırlı diyebiliriz. Bu sezon iyi başladım. Performansımı daha iyi çalışarak, daha iyi seviyelere çıkarmak istiyorum. Bu dönemde performans göstermek benim için zor oluyor ama ailemin ve arkadaşlarımın desteği benim için çok önemli. Sevdiğim işi yapıyorum. Benim işim futbol oynamak. Tabii ki şans faktörü de var bizim yaptığımız işte" ifadelereni kullandı. 

Negredo, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili ise, "Gelecekle ilgili aslında konuşmak doğru değil. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Kulüp, menajerimle kontak halinde. Transfer kararını verecek olan ben değilim” diyerek sözlerini tamamladı. 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 23:57
  1. Erzurum
  2. Beşiktaş
  3. Negredo

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