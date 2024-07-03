Nefret saçan provokatör! Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı

Kayseri'de Suriyeli bir şahsın Suriyeli küçük bir kızı taciz etmesi sonrası patlak veren olaylar maksadını aşan bir boyuta ulaştı. Toplumun sinir uçlarını körükleyen tetikçilerin ısrarla manipüle ettiği olaylarda Suriyelilerin ev, iş yeri ve otomobillerine zarar verdi.

MOSSAD ve FETÖ bağlantılı hesaplar sosyal medyadaki provokasyonda başı çekti.

63 SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRÜNE SORUŞTURMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olaylar sonrası sosyal medya paylaşımlarının yüzde 68'inin provokatif amaçlı olduğunu, 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37'sinin bot olduğunun belirlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

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"Paylaşımların yüzde 68'nin ise provokatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız."

PROVOKATÖR ÇOLAK GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da sosyal medya provokatörlerine yönelik yürütülen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'de yaşanan olayının ardından provokatörlerin sosyal medyadan nefret söylemlerine geçit verilmiyor. Olaylar sonrası onlarca kişi gözaltına alınırken, bir gözaltı haberi de İstanbul'dan geldi. Sosyal medya üzerinde provokasyon yaptığı gerekçesi ile hakkında gözaltı kararı verilen Batuhan Çolak adlı bir hesap sahibi, akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Dün X isimli sosyal paylaşım platformunda provokatif paylaşım yapan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kullanılması" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlarından GBT kaydı bulunan Batuhan Çolak hakkında Türk Ceza Kanunun 217/A maddesi olan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinden işlem yapıldı.