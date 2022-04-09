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Yemek Tarifleri Nefis yemekler: Sütlaç nasıl yapılır, sütlaç malzemeleri, tarifi yapılışı
Yemek Tarifleri

Nefis yemekler: Sütlaç nasıl yapılır, sütlaç malzemeleri, tarifi yapılışı

Kolay sütlaç tarifi | Ramazan ayında iftarın ardından çayın ya da kahvenin yanında pek çok kişi hafif tatlılar yemek istiyor. Bu sebeple ramazan ayında sütlaç tarifi daha da merak konusu oldu. Peki, sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü sütlaç tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-04-09 12:10:00 -
Nefis yemekler: Sütlaç nasıl yapılır, sütlaç malzemeleri, tarifi yapılışı

Sütlü ve leziz bir tarif arayanlar ‘Sütlaç nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Sütlaç tarifi:

  • 1 litre süt
  • 1 litre su
  • 2 çay bardağı pirinç
  • 3 yemek kaşığı pirinç unu
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt
  • Toz tarçın

Nefis yemekler: Sütlaç nasıl yapılır, sütlaç malzemeleri, tarifi yapılışı

Öncelikle pirinçleri yıkayın.

Ardından bir miktar su ile pirinci ocağa alın.

Pirinçler uzayıp suyu çekene kadar kaynatın, soğuk sütü ekleyin.

1-2 defa karıştırıp, kaynamasını bekleyin.

Bu arada bir kasede pirinç ununu 1 su bardağı soğuk süt ile ezin.

Tencerede kaynamakta olan sütten 1-2 kepçe alıp kaseye ekleyin.

Pirinç ununu tencereye ekleyin, ara sıra karıştırarak 10 dakika kadar pişirin.

Toz şekeri ilave edip karıştırın ve 1-2 taşım kaynatın.

Sütlacı kaselere paylaştırın.

Sütlacı toz tarçınla süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun. 

Bisküvili muhallebi nasıl yapılır? Bisküvili muhallebi tarifi
Bisküvili muhallebi nasıl yapılır? Bisküvili muhallebi tarifi

Kadın - Aile

Bisküvili muhallebi nasıl yapılır? Bisküvili muhallebi tarifi

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