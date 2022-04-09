Nefis yemekler: Sütlaç nasıl yapılır, sütlaç malzemeleri, tarifi yapılışı

Kolay sütlaç tarifi | Ramazan ayında iftarın ardından çayın ya da kahvenin yanında pek çok kişi hafif tatlılar yemek istiyor. Bu sebeple ramazan ayında sütlaç tarifi daha da merak konusu oldu. Peki, sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü sütlaç tarifi: