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Yemek Tarifleri Nefis un helvası nasıl yapılır? Evde pratik un helvası tarifi:
Yemek Tarifleri

Nefis un helvası nasıl yapılır? Evde pratik un helvası tarifi:

Kadir gecesi sebebiyle pek çok kişi sevdiklerine, komşularına ikram edebilmek için tatlı hazırlamak istiyor. Peki, un helvasının içerisine ne konur? Tam kıvamında un helvası için ne yapmak gerekir? Sütlü un helvası tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-04-27 13:36:00 -
Nefis un helvası nasıl yapılır? Evde pratik un helvası tarifi:

Kandil akşamlarında ikramlıklar hazırlamak isteyenlerin pek çoğu un helvasının nasıl hazırlanacağını araştırmaya başladı. Peki, un helvası nasıl yapılır? Un helvası için hangi malzemeler gerekir?

Evde pratik un helvası tarifi:

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 100 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı ceviz

Şerbet için:

  • 3 su bardağı süt
  • 2 su bardağı şeker

Nefis un helvası nasıl yapılır?

Öncelikle süt ve şekeri ocağa alın. Süt ısınıp şeker eriyince ocağın altını kapatın. Sütün kaynamasını beklemenize gerek yok (Elbette pastörize edilmiş sütte bu işlemi yapabilirsiniz. Çiğ sütü ise önceden pişirmeniz gerekiyor.)

Bir tencereye tereyağı ve sıvıyağı alın.

Unu ekleyip orta ısıdaki ocakta unu kavurun.

Unun renginin dönmesi için 10-15 dakika kadar kavurmanız gerekecektir.

Unun rengi dönünce cevizi ekleyip kavurun.

Ardından şerbeti tencereye boşaltın. Ancak bu aşamada çok dikkat edin. Şerbetle un buluşunca etrafa sıçrayacaktır.

Arzu ederseniz; bir adet portakal kabuğu da ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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