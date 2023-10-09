Nefis limonlu muhallebi: Vakti 30 dakika, fazla değil! Komşular öğrenmek için evinizin kapısını çalacak!
Limonlu dondurma tadında enfes mutlaka denemenizi öneririm, nefis fresh, hafif bir tatlı.
Nefis Limonlu Muhallebi Tarifi İçin Malzemeler
1 lt süt
2 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı un
5 yemek kaşığı şeker
1 adet yumurtanın sarısı
2 adet limon kabuğu rendesi
1 adet limon suyu
1 paket vanilin
1 çay kaşığı ucuyla da zerdeçal renk vermesi için kullandım, tanıdı etkilemiyor
Nefis Limonlu Muhallebi Tarifi Nasıl Yapılır?
Limon suyu ve vanilin hariç bütün malzemeleri derin bir tencereye alın.
Sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayın.
Kıvam almaya başladığında limon suyunu ekleyin kaynama noktasına geldiğinde ocağın altını kapatıp vanilin ekleyin.
Muhallebi kaplarına boşalttık tan sonra ılınınca dolaba koyun.
Üzerine limon parçacıkları ve nane ile soğuk servis edin.
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