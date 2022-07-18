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Kadın - Aile Nefis irmikli kek nasıl yapılır? İrmikli kek tarifi:
Kadın - Aile

Nefis irmikli kek nasıl yapılır? İrmikli kek tarifi:

İrmikli kek tam ölçülü | Leziz ve farkı bir kek hazırlamak isteyenler 'İrmikli kek nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, irmikli kek için hangi malzemeler gerekli? İrmikli kek tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-07-18 22:46:00 -
Nefis irmikli kek nasıl yapılır? İrmikli kek tarifi:

Leziz ve kolay bir tarif arayanlar 'İrmikli kek olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, tam ölçülü irmik kek tarifi:

İrmikli kek tarifi:

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı un
  • 3,5 su bardağı irmik
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker
  • 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvıyağ
  • 2 paket kabartma tozu

Nefis irmikli kek nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabına yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın.

Şeker eridiğinde karışıma yağ ve sütü ilave edin.

İrmik, un, kabartma tozunu ilave edin ve karıştırmaya devam edin.

Yağladığınız fırın tepsisine hazırladığınız hamuru boşaltın.

Keki önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

Yumurtalı ekmek nasıl yapılır? Tam ölçülü yumurtalı ekmek tarifi:

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