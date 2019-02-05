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Nefesler tutuldu! Diriliş Ertuğrul'da kılıçlar çekildi

TRT 1'in reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul, yeni bölümüyle izleyenlerin yine nefesini kesecek.

05 Şubat 2019 Salı 22:54
Nefesler tutuldu! Diriliş Ertuğrul'da kılıçlar çekildi

Diriliş Ertuğrul 134.bölüm fotoğrafları Diriliş Ertuğrul'da savaş başlıyor. TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 134.bölüm 2.fragmanı da nefes kesti. "Bu cengi Kur'an-ı kılavuz belleyen Oğuz'un yiğitleri kazanacaktır" diyen Ertuğrul Bey Moğollarla savaşı başlatıyor.

Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölümde Ertuğrul Bey'in düşmanı olan Moğol Komutanını Engin Benli oynayacak. 06 Şubat çarşamba günü ekranlarda yerini alacak Diriliş Ertuğrul 134.bölümü yine nefes kesecek.

Diriliş Ertuğrul'un 134.bölümünde neler olacak?

Dragos’un kilisenin önünde Ertuğrul’u öldürmek için hazırladığı oyunda bir anda şartlar değişmiş ve Zangoç canı pahasına Ertuğrul’u korumak durumunda kalmıştı. Yaşanan çatışmada Abdurrahman ağır yaralanmış Ertuğrul’un kollarında yaşam mücadelesi veriyordu. Acaba Abdurrahman yaşayacak mı?

Bir yanda Dragos bir yanda Beybolat’la uğraşmak durumunda kalan Ertuğrul Bey’in yürüttüğü gizli faaliyetler Moğolların dikkatinden kaçmamıştı. Hülagü Han’ın peşinde olduğu ve Selçuklu Devlet sırlarını içinde barındıran sandıkla Anadolu’dan toplanan vergilerin bir anda ortadan kaybolması Ertuğrul’u işaret ediyordu.

Diriliş Ertuğrul 134.bölüm
Kendileri açısından yaşanan sıkıntılara son vermek isteyen Moğollar Söğüt’e en vahşi komutanlarından birini göndermiştir. Nökerleri ile Kayı obasını basan Moğol komutan Hayme Ana ve otağdakileri esir almıştır. Ertuğrul, Moğolların eline düşen ailesini kurturabilecek midir?

Moğol komutan gizlice kendileri için çalışan Beybolat Bey’i Uç Bey’i ilan etmiştir. Ertuğrul bu durum karşısında ne yapacaktır? Söğüt’ün düzeninde ne gibi değişiklikler olacaktır?

Kayı Obasına baskın veren bu Moğol komutan aslında kimdir? Kayı Obası’na baskın yapan Moğollar’ı fırsat bilen Dragos’un yeni planı ne olacaktır?

Diriliş Ertuğrul Engin Benli

Moğol karakterini kim oynayacak?

Bu sezon savaş sahneleriyle dikkat çeken Diriliş Ertuğrul'a bir oyuncu daha katıldı. Ertuğrul Bey'in düşmanı Moğol Komutanını oynayacak olan Engin Benli dizide uzun süre yer alacak. Dizinin yeni bölümünde Benli, Kayı obasına baskın düzeneleyen Moğol komutanını canlandırıyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 22:54
  1. TRT1
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