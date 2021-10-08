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Gündem Nefes kesen film gibi operasyon o merkezde oldu: 36 gözaltı
Gündem

Nefes kesen film gibi operasyon o merkezde oldu: 36 gözaltı

İzmir'de torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik il genelinde dev operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 36 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2021-10-08 22:05:00 - 2021-10-08 22:09:59
Nefes kesen film gibi operasyon o merkezde oldu: 36 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla il genelinde kentin birçok noktasında operasyonlar düzenledi. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.


Film sahnelerini aratmayan operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekiplerin yaptığı aramalarda, 36,650 kilogram esrar, 555 gram metamfetamin, 11 bin 453 adet yeşil reçeteye tabii olan uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek ve bunlara ait 240 adet tabanca mermisi ile tüfek fişeği ele geçirildi.

Operasyon anı havadan görüntülendi

Öte yandan şafak vakti başlayan ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon anları, saniye saniye havadan da görüntülendi.

 Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde yoğunlukta olan operasyon kapsamında 36 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Emniyet yetkililerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarına hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

 

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