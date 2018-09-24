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Nefes kesen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kazanan olmadı

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe ezeli rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 23:03
Nefes kesen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kazanan olmadı

Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'la sahasında 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftar desteğiyle iyi başlayan ve pozisyonlara giren Fenerbahçe, 40. dakikada Ryan Babel'in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti. İkinci yarıda 71. dakikada Andre Ayew'le eşitliği yakalayan sarı-lacivertliler, galibiyet golünü bulamadı ve sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Sahasında üst üste ikinci maçını da kazanamayan Fenerbahçe, puanını 7'ye yükseltti ve haftayı 13. sırada tamamladı. Fenerbahçe, 6. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunuyor.

 

HASAN ALİ KALDIRIM DİREĞİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın ilk yarıdaki bir şutu direkten döndü. Karşılaşmanın 35. dakikasında Hasan Ali'nin ceza yayının dışından çektiği sert şutta top üst direkten döndü. Hasan Ali Kaldırım, derbide etkili bir performans ortaya koyarken 71. dakikada Ayew'in attığı golün de pasını verdi.

ERSUN YANAL TEZAHÜRATLARI YAPILDI 

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın bitiminde eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahürat yaptı. İlk 6 haftada 11 puan yitirilen teknik direktör Cocu yönetimindeki performanstan memnun kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Yanal'ın ismini maç sonu bağırdı. 

SLİMANİ ALKIŞLANDI

Karşılaşmadan sonra Fenerbahçeli taraftarlar, santrforları İslam Slimani'yi alkışladı. Oğluyla bir süre sahada top oynayan Slimani, taraftarların desteğini aldı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 23:03
  1. beşiktaş
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