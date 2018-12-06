Nefes darlığınız varsa kalbinizde sıkıntı olabilir

Özellikle kalp dokularını besleyen damarlarımız olan koroner damarların darlıkları ve tıkanıklıkları ile oluşan koroner arter hastalıklarında, kalp fonksiyonlarının azalması sonucu nefes darlığı ortaya çıkabilir. Yine yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp kasının infeksiyöz hastalıkları da kalp büyümesi olarak bilinen ve nefes darlığına yol açan kalp yetersizliğine sebep olabilir.



Pompalanamayan kan birikir.

Kalp yetersizliği genel olarak, kalp kasında gelişen hasar sonucu kalbin vücudun ihtiyacı olan kanı pompalayamamasından kaynaklanır. İleri doğru pompalanamayan kan, kalbin gerisindeki akciğerler, toplardamarlar gibi yapılarda birikerek nefes darlığı ve bacaklarda şişme benzeri belirtilere yol açar. Belirtiler genelde fiziksel aktivite ile ortaya çıkar. İlerlerse istirahat sırasında da görülebilir. Yine geceleri ortaya çıkan, uykudan uyandıran boğulma hissi ve nefes darlığı da kalp hastalıklarının önemli bir belirtisidir. Elbette tam teşhis, kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesini sağlayan ekokardiyografi ile konulabilir. Kalp hastalıkları için risk grubunda bulunan; 30 yaş üzeri erkekler, sigara içenler, ailesinde erken yaşta kalp rahatsızlığı bulunanlar, daha önce kalp krizi geçirenler, hareketle alâkalı nefes darlığından şikâyetçi ise, kardiyoloji kontrolünden geçmelidirler.

Uzaklarda arama sebebi malûm: Sigara!

Akciğer amfizemi yani nefes darlığı.. Amfizem terimi, kronik tıkayıcı akciğer hastalığının eşanlamlısıdır. Oldukça yaygındır ve çoğu durumlarda sebebi uzun süre sigara içmiş olmaktır. Kalıtım ve daha önce astım bulunması da etkili olabilir.

Erkeklerde kadınlardan daha fazla görülüyordu fakat bu durum değişmektedir, çünkü gittikçe artan sayıda kadın sigara içmektedir.

Normal olarak akciğerlerimizde “alveol” denilen hava torbacıklarından 300 milyon adet bulunur. Buralarda kanımıza oksijen verilip karbondioksit çıkartılır. Alveoller, normal esnekliklerini kaybettikleri, aşırı derecede gerilip uzadıkları ve yırtıldıkları zaman nefes darlığı meydana gelir. Yan yana bulunan birkaç alveol birden yırtılarak birçok küçük balonun yerine bir büyük balon meydana getirebilir. Bu yavaş yavaş oluşur ve bütün alveolleri aynı ölçüde etkilemez ama akciğerlerin normal çalışmasını önler. Sigara içmek, alveollerin duvarlarını meydana getiren elastik lifleri eritir.

Sonuç olarak havanın akciğerlerine doğru veya akciğerlerinizden dışarıya akışı için geçen süre çok daha uzun olur ve akciğerlerinizdeki oksijen ile karbondioksit değiş tokuşu büyük ölçüde yavaşlatılmış olur. İşte bu çekilen nefes darlığıdır..

Amfizemin en önemli belirtisi zaman geçtikçe artabilen ve özellikle solunum yolu enfeksiyonlarından sonra şiddetini artıran nefes darlığıdır. Ufak miktarlarda balgam meydana getiren hafif bir öksürük de bulunabilir. Şiddetli vakalarda zayıflamaya yol açar.