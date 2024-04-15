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Yaşam Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk öldü
Yaşam

Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2024-04-15 22:10:00 - 2024-04-15 22:12:41

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin yemek yedirirken nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Işıktepe Sokak'ta bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Anne Rufina K. (32), 2 yaşındaki oğlu Umut Ali'ye mama yedirmeye başladı. Bu sırada küçük çocuğun nefes borusuna mama kaçtı. Nefessiz kalan bebeği gören anne 112'ye haber verdi.

Kalp masajı yapılan çocuk kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran bebeğe kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı. Küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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