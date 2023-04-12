  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'ı yerin dibine sokan sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavaş ve İmamoğlu'na gönderme

CHP’liler çılgına dönecek! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin savunması

İmamoğlu'nun vadedip yapmadıklarını bakanlık ortaya çıkardı! 630 km demişti sadece 7 km yaptı!

Tarih belli oldu! Türkiye için bir ilk olacak

25 dakikalık görüşme! Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Sinan Oğan'dan zirve sonrası dikkat çeken sözler

YSK'ya verdikleri aday listesini geri çektiler! "Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğiz"

İran'dan çok büyük skandal! Deprem yardımları adı altında bakın ne yaptılar

Bütün yardımı kestiler! CHP’li İBB’den ‘AK Partilisin’ cezası

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Sağlık Nefes almada güçlük çekince hastaneye başvurdu! Hastanın burnundan çıkan şoke etti
Sağlık

Nefes almada güçlük çekince hastaneye başvurdu! Hastanın burnundan çıkan şoke etti

Yeniakit Publisher
2023-04-12 18:42:00 - 2023-04-12 19:04:22
Nefes almada güçlük çekince hastaneye başvurdu! Hastanın burnundan çıkan şoke etti

Nefes almada güçlük çektiği şikayetiyle Yozgat Şehir Hastanesine başvuran 50 yaşındaki hastanın burnundan 8 santimetrelik kitle alındı.

Yozgat Şehir Hastanesine nefes almada güçlük çektiği şikayetiyle gelen bir hastanın burnundan ameliyatla 8 santimetre boyunda kitle çıkarıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğine nefes almada zorluk şikayetiyle başvuran 50 yaşında erkek hastanın yapılan tetkiklerinde burnunda 8 santimetre boyunda kitle tespit edildi.

8 santimetre boyunda kitle çıkarıldı

Göz ve beyin duvarına dayanan 8 santimetre büyüklüğündeki kitle KBB Uzmanı Op. Dr. Mustafa Rehan tarafından yaklaşık 5 saat süren ameliyatla alındı. Tedavisi tamamlanan hasta taburcu edildi.

Ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünü söyleyen Op. Dr. Rehan, “50 yaşında erkek hastamız, burun tıkanıklığı şikayetiyle geldi. Muayenesinde bu tıkanıklığın sebebinin bir burun eti veya kemik eğriliği değil de kitle olabileceğinden şüphelendik. Hemen bir tomografi ve MR çektirdik. Hastamızın ameliyatı kitlenin bulunduğu yer ve boyutundan dolayı sıkıntılıydı. Kitle 8 santimetre boyutundaydı. Yeri ise kafa tabanı ve göz kemiklerinin birleştiği yere yapışıktı. Ameliyatımız gayet başarılı geçti. Kitlenin hepsini yüzünde herhangi bir kesik oluşturmadan burun içerisinden tek parça olarak çıkardık. Hastamız taburcu oldu.” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23