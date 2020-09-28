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Nefes alamamak korkunç bir şey

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümünde görev yaparken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle plazma tedavisi gören Dr. Tarık Kıvrak ile Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Şafak Özer Balin, virüse karşı verilen zorlu mücadeleyi anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:54:00 -
Nefes alamamak korkunç bir şey

İki çocuk babası Dr. Kıvrak'a 17 gün önce sırt ağrısı, baş ağrısı, üşüme ve titreme şikayeti üzerine test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Kıvrak'a pandemi servisinde plazma tedavisi uygulandı. Süreci acılı ve ağır geçirdiğini belirten Kıvrak, "Kovid-19'da hangi hastada nasıl bir etki uyandıracağı belli olmadığı için daha fazla tedirginlik oluyor. Hem psikolojik hem de manevi olarak çok yıpratıyor. 38 yaşındayım, hayatımda geçirdiğim en ağır hastalık" dedi.

Kimseyle vedalaşamadan ölenler herkese acı veriyor

Kıvrak, şunları söyledi: "Uyuyamıyorsunuz, ateşiniz çıkıyor, baş, vücut ve kas ağrısı oluyor. Tat alamıyorsun. İştahsızlıktan bahsetmiyorum bile. Nefes alamıyorsunuz ve korkunç bir şey. Günlerce ölüm korkusu yaşadım. Hala maske takmayanları anlamakta zorlanıyorum. Sadece kendimizi düşünmeyelim. Bugünler gelip geçecek ama birilerinin hayatına mal olmak çok kötü bir durum. Umarım kimse bu vebal ile yaşamak zorunda kalmaz.” Dr. Öğretim Üyesi Şafak Özer Balin de hastalığa yakalananların sevdiklerinden uzakta hastalıkla mücadelesini tek başına verdiğini aktararak, "Hastalarımız yakınları ile vedalaşıp servise yatıyor. Bir daha yakını ile görüşebilmesi garanti değil. Bazı hastalar vedalaşamadan hayatını kaybediyor. Bu çok büyük bir acı. Sevdiklerimizin aynı şeyi yaşamaması için tedbirlere tam uymak zorundayız” sözleriyle uyardı.

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