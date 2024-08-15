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Gündem Nedim Şener’e Mit görünümlü operasyon
Gündem

Nedim Şener’e Mit görünümlü operasyon

Yeniakit Publisher
2024-08-15 22:42:00 -
Nedim Şener’e Mit görünümlü operasyon

Gazeteci Nedim Şener, İbrahim Haskoloğlu tarafından kendisine iletilen ve Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) hedef alan mesajları ifşa etti. Besleme Haskoloğlu'nun "MİT personelleri ve MİT basın ekibinin çok ciddi bir konuyu basına bilgi sızdırması" konusundaki mesajlarının ekran görüntülerini paylaşan Şener, "Nasıl bir oyun oynuyor, arkasında ne var, kim var anlamadım; MİT personelini hedef almış, beni de oyununa dahil edecekti galiba." dedi. Haskoloğlu bir süre önce İspanya'ya gitmiş ve geçtiğimiz günlerde de, "Türkiye'nin nasıl iş bilmezler tarafından idare edildiğini herkes görecek." mesajını paylaşmıştı.

Sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaştığı için hüküm giyen Twitch yayıncısı İbrahim Haskoloğlu, yeni bir skandalla gündeme geldi.

Besleme Haskoloğlu'ndan Nedim Şener'e operasyon

Gazeteci Nedim Şener, Haskoloğlu tarafından kendisine iletilen ve Milli İstihbarat Teşkilatını hedef alan mesajları ifşa etti.

 

Besleme Haskoloğlu'nun "MİT personelleri ve MİT basın ekibinin çok ciddi bir konuyu basına bilgi sızdırması" konusunda kendisine ulaştığı mesajların ekran görüntülerini paylaşan Şener, "Nasıl bir oyun oynuyor, arkasında ne var, kim var anlamadım; MİT personelini hedef almış, beni de oyununa dahil edecekti galiba." ifadelerini kullandı.

Şener, benzer mesajlar alabilecekleri konusunda meslektaşlarını da uyardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Yaşananların ardından Haskoloğlu'nun hakaretler savurarak Şener'i engellediği görüldü.

 

Birkaç gün önce devleti hedef alan paylaşım yaptı

Haskoloğlu bir süre önce İspanya'ya gitmiş ve geçtiğimiz günlerde de, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl iş bilmezler tarafından idare edildiğini herkes görecek." mesajını paylaşmıştı.

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