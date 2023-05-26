Nedim Şener'den olay yazı! Kariyerinin tabutuna son çiviyi de çaktı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na imzalattığı protokolün CHP için bir utanç olduğunu belirtti.

"Ümit Özdağ, masa masa dolaşıp destek arayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne öyle bir protokol metni koydu ki adeta siyasi kariyerinin tabutuna son çiviyi çaktı" ifadelerini kullanan Şener, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masa ortakları tarafından “cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için tam yetkili” ilan edilerek “Ne hali varsa görsün” denircesine yalnız başına orta yere bırakıldı.

14 Mayıs’a kadar söylediklerinin tam tersini söyleyerek “milliyetçi” rolüne bürünen Kılıçdaroğlu, 6’lı Masa’dan kalkarak ikinci tur için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ayrı bir masaya oturdu. Ümit Özdağ da masa masa dolaşıp destek arayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne öyle bir protokol metni koydu ki adeta siyasi kariyerinin tabutuna son çiviyi çaktı. Artık, kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığı için önüne konulan protokole imza attı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu Atatürk’ün koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu’na Anayasa’nın ilk dört maddesine, 66’ncı maddesine bağlılık ve “milli birlik, laiklik ve üniter yapıya” sadakat konusunda protokol imzalattı. Böylece Kılıçdaroğlu attığı skandal imza ile siyasi tarihe ve CHP tarihine geçti.

(...) Bir Cumhuriyet Partisi genel başkanı hatta bir CHP’li, herhangi birisinden “milli birlik, laiklik ve üniter yapı” konusunda ders alacak son kişi bile değildir.

Çünkü sayılan bu maddeler, CHP’nin kurucu ilkeleri ve amblemindeki 6 ok ile temsil edilir. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu CHP’yi ve CHP’lileri öyle bir noktaya getirdi ki Ümit Özdağ bu maddeleri bir protokol ile imza altına almak zorunda kaldı. (...)"