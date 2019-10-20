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Şener'den Kaftancıoğlu'na Barış Pınarı cevabı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sarf ettiği skandal sözlere gazeteci Nedim Şener'den sert cevap geldi.

2019-10-20 16:19:00 -
Şener'den Kaftancıoğlu'na Barış Pınarı cevabı

Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal sözler sarf eden CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na gazeteci Nedim Şener sert çıktı.

"6 asker şehit oldu, 21 sivil yaşamını yitirdi. Bu insanlar neden öldü’ sorusunu sormak istiyorum. Bugün bu sorunun soruluyor olması ve yanıtının veriliyor olması lazım. Operasyonun başladığı günden itibaren gerçekten barışı savunan, savaşın kimseye faydası olmadığını söyleyen insanlar nasıl susturuldular ve cezalandırılıyorlar?" şeklinde skandal ifadeler kullanan Kaftancıoğlu'na cevap veren Nedim Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sen bu müptezel siyaseti yapabilesin diye!!!!" dedi.

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Yorumlar

vayvay

Sorduğu sorudan belli. Vatan, millet, bayrak diye bir derdi yok. Maalesef senin gibilerde yaşasın diye o canlar şehid oluyor. O aziz şehidlerden dökülen ve verdikleri canla aldığın nefes haram olsun. Yediğin domuz olduğu için zaten haram.
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Ömer

Senin için farketmez istediğin ülkede yaşarsın bizim ülkemiz Türkiye
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