Nedim Şener, çok fena faka bastırdı! Bakalım şimdi ne halt edecekler

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından FETÖ’cü Bold Medya sitesinin yayınladığı bir haberin dikkatini çektiğine işaret etti. “KHK’lı Osman Ataş, bu yıl girdiği YKS sınavında 215’inci oldu” başlıklı haberin buram buram algı operasyonu koktuğunu ifade eden Şener, Ataş’ın aslında kim olduğunu aktardığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Geçen hafta Yükseköğretim Kurumlar Sınavı sonuçları açıklandı. FETÖ’cü Bold Medya sitesinin yayınladığı bir haber dikkatimi çekti. Haberin başlığı: “KHK’lı Osman Ataş, bu yıl girdiği YKS sınavında 215’inci oldu.”

ALGI OPERASYONU

Şunu biliyorum; Bold Medya gibi FETÖ’nün bugün artık yurtdışından yayın yapan medya organları, örgüt üyesi değilse YKS’de derece yapan birisini asla haber yapmaz.

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Yalan, fitne, iftira, kumpasa dayalı habercilik yapan FETÖ medya yapılanması, eğer birisi hakkında olumlu ya da mağduriyet haberi yapıyorsa o kişi mutlaka örgüt üyesidir.

Çünkü her kötülüğü, ihaneti yapan, yalan söyleyen, iftira atan kumpas kuran FETÖ’cüler, suçüstü yakalandıklarında da yine de mağdur rolünü kimseye bırakmazlar.

KHK’lı Osman Atkaş ile ilgili haberi okuduğumda aklıma gelen şuydu: FETÖ’cü Bold Medya KHK’lılar hakkında mağdur algısı yaratmak ve FETÖ’nün “soru çalma” faaliyetlerini aklamak için bu haberi yapıyor.

Ama bunun için Osman Ataş’ın kim olduğunu ve neden KHK ile ihraç edildiğini öğrenmem gerekiyordu.

Osman Ataş hakkında küçük bir araştırma yanılmadığımı gösterdi. Edindiğim bilgilere göre; Orhan Ataş FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanması’nda “öğretmen”, “zümre başkanı” ve “müdür yardımcısı” olarak yöneticilik yapmış, polis ve askeri öğrencilerden sorumlu olan örgütün kriptolu haberleşme sistemi Bylock kullanıcısı bir FETÖ üyesi. (…)”