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Medya Nedim Şener çileden çıktı! Bunlar Siyonistlerin ‘kullanışlı aptalları’
Medya

Nedim Şener çileden çıktı! Bunlar Siyonistlerin ‘kullanışlı aptalları’

Yeniakit Publisher
2024-07-27 16:20:00 -
Nedim Şener çileden çıktı! Bunlar Siyonistlerin ‘kullanışlı aptalları’

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Netanyahu’nun Amerikan Kongresi’nde yaptığı konuşmada 79 kez alkışlandığını belirtti. Şener, Kongre üyelerinin Netanyahu’nun yalanlarını ve katliamlarını alkışladığını ifade etti. İsrail’in ABD’yi her alanda ele geçirdiğini ve Kongre üyelerinin çaresizce izlediğini vurgulayan Şener, ABD kurulu düzeninin “Siyonizmin kullanışlı aptalları” olduğunu belirtti. İşte Nedim Şener'in yazısının ilgili bölümü:

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Netanyahu’nun Amerikan Kongresi’nde yaptığı konuşmada 79 kez alkışlandığını belirtti. Şener, Kongre üyelerinin Netanyahu’nun yalanlarını ve katliamlarını alkışladığını ifade etti. İsrail’in ABD’yi her alanda ele geçirdiğini ve Kongre üyelerinin çaresizce izlediğini vurgulayan Şener, ABD kurulu düzeninin “Siyonizmin kullanışlı aptalları” olduğunu belirtti. İşte Nedim Şener'in yazısının ilgili bölümü:

"Gazze’de 292 gündür çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bine yakın insanı acımasızca katleden soykırım suçlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yalanlarla dolu 45 dakikalık konuşması Amerikan Kongre üyeleri tarafından 50’si ayakta olmak üzere toplam 79 kez alkışlandı. Daha önce hiçbir yabancı devlet adamına kısmet olmayan ve tarihte bir ilk olarak, dördüncü kez ABD Kongresi’nde kürsüye çıkan Netanyahu’nun yalanlarla dolu kanlı tiradı alkışların fazlalığından dolayı bir saati buldu. (...)

Öylesine kanlı, öylesine bir sefil tiyatroydu ki sergilenen; Netanyahu’nun her söylediği yalanla Kongre üyeleri adeta kendinden geçti. Yaklaşık 40 bin kişiye katleden Netanyahu ortalama her yarım dakikada ve ölümüne sebep olduğu yaklaşık her 500 kişi için bir kez alkışlandı.

Kurbanını köşeye sıkıştırmış bir katilin her bıçak darbesiyle akan kanı gören vahşilerin coşkusuyla Netanyahu her yalan söylediğinde ABD Kongre üyeleri daha çok alkışladı. (...)
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Alkışlayanlar dahil herkes Netanyahu’nun yalan söylediğini biliyor. Onları izleyenler de Kongre üyelerinin çıkarları için onu alkışladığını biliyordu.

İSRAİL-ABD SUÇ ORTAKLIĞI

Aslında en çaresiz, en zavallı onlar; çünkü İsrail’in, Yahudi sermayesinin, İsrail Lobisi’nin ABD’yi siyasetiyle, bürokrasisiyle, medyasıyla, iş dünyasıyla, finansıyla, istihbaratıyla ele geçirmiş olduğunu da biliyor, çaresizce izliyor.

Amerikan kurulu düzeninin tamamının “Siyonizmin kullanışlı aptalları” olduğunu biliyor. (...)"

 

 

 

 

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