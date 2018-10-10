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'Neden öldürdün' sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

Antalya'da, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen birlikte yaşadığı Ziynet T.'yi oğlunu okula götürürken yol ortasında tabancayla vurup öldüren Ekrem Çatal, adliyeye sevk edildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:50
'Neden öldürdün' sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

Olay, 5 Ekim günü sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak üzerinde meydana geldi. Masözlük yapan, 1 çocuk annesi Ziynet T., iddiaya göre, 4 Ekim akşamı birlikte yaşadığı Ekrem Çatal'a ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılık kararını duyan Çatal ile Ziynet T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ekrem Çatal, evi terk etti.

5 Ekim sabahı oğlu M.C.T.'yi (7) okula götürmek üzere evden çıkan Ziynet T., sokak üzerinde Ekrem Çatal ile karşılaştı. Otomobilin içinden Ziynet T.'ye bağıran Çatal, ardından yanında getirdiği tabancayla kadına 3 el ateş etti. Göğsünden ve karın boşluğundan ağır yaralanan Ziynet T., oğlunun gözü önünde yere yığıldı. Ekrem Çatal ise kaçarak izini kaybettirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, Ziynet T.'nin öldüğünü belirledi.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:50
  1. antalya
  2. katilin cevabı
  3. muratpaşa

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