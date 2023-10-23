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Gündem ‘Neden İsrail’i kışkırttın Hamas şimdi zamanı mıydı?’ Öyle bir cevap verdi ki…
Gündem

‘Neden İsrail’i kışkırttın Hamas şimdi zamanı mıydı?’ Öyle bir cevap verdi ki…

Yeniakit Publisher
2023-10-23 12:11:00 - 2023-10-23 12:19:58

İdlib’de yaşayan Arabistanlı alim Muslih Ulyani, Hamas’a yönelik eleştirilere cevap verdi.

Hamas’ın Aksa Tufanı harekatı ile dünyaya rezil olan ve yahudiler için güvenli liman olmadığı herkes tarafından kabul edilen İsrail, 17 gündür soykırım yapıyor.

Batı ülkeleri İsrail’in katliamlarını eleştirmek yerine, Hamas’ın terör saldırılarında bulunduğunu ileri sürüp İsrail’e destek çıkıyor.

Hatta bazı Müslüman kesimler dahi Hamas’a saldırıp, “İsrail’i kışkırttılar” yorumları yaptı.

İdlib’de yaşayan Arabistanlı davetçi Şeyh Muslih Ulyani, Hamas’a yöneltilen söz konusu eleştirilere cevap verdi.

İşte o konuşma...
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Yorumlar

önce konusmasın kendisi gitsin

vahabi eğitimi ordan aldı konusmak kolay kendisi gitsin gazzeye konusanlar cok ama giden yok

hamas, el fetih vs kuvvayi milliye ordusudur, millli direniscidir, SIYONIST SOYKIRIMCI SAPKIN SIYASI KURESEL IDEOLOJIYLE "ON SAFLARDA CARPISAN YIGITLERIDIR"..

SIYONIST SAPIK ISRAIL/ABD/INGILTERE/FRANSA/ALMANYA/ITALYA/KANADA vd BATILI SAPKIN IRKCI SOYKIRIMCI TEROR ORGUTLERININ MASKESINI DUSURMUSTUR....bu sapiklarin onunde dun el fetih, bugun hamas, yarin suriye-irak-turkiye-dunya ...ZULME KARŞI CIKAN HERKES HEDEFTIR! MCCARTHYCI-HITLERCI-ANTIHUMANIST SOTKIRIMCILAR ICIN BEBEKLER DE TERORISTTIR HEDEFTIR....TIPKI HZ.MUSANIN DOGUMUNU KENDI ZALIM DONEMININ SONU OLARAK GORUP ERKEK KATLIAMI YAPAN FIRAVUN SAPIK GIBILER.. .SONLARI DA AYNI OLACAK KESIN....insanlik onuru siyonist zalim canavarlari yenecek
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