‘Neden İsrail’i kışkırttın Hamas şimdi zamanı mıydı?’ Öyle bir cevap verdi ki…

Hamas’ın Aksa Tufanı harekatı ile dünyaya rezil olan ve yahudiler için güvenli liman olmadığı herkes tarafından kabul edilen İsrail, 17 gündür soykırım yapıyor.

Batı ülkeleri İsrail’in katliamlarını eleştirmek yerine, Hamas’ın terör saldırılarında bulunduğunu ileri sürüp İsrail’e destek çıkıyor.

Hatta bazı Müslüman kesimler dahi Hamas’a saldırıp, “İsrail’i kışkırttılar” yorumları yaptı.

İdlib’de yaşayan Arabistanlı davetçi Şeyh Muslih Ulyani, Hamas’a yöneltilen söz konusu eleştirilere cevap verdi.

İşte o konuşma...

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