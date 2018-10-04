Neden bulgur tüketmeliyiz?

Ülkemizde, özellikle de Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak yetiştirilir ve tüketilir. Bu sebeple Türk kültürünün geleneksel bir besin kaynağı halini almıştır. Yüksek miktarda karbonhidrat içeren bulgur, oldukça ekonomiktir. Buğday besin ögelerinden olan çinko, kepek, krom ve magnezyum gibi besleyici içerikle bulgurun da içeriğinde bol miktarda bulunmaktadır.

Özellikle çocukların gerekli enerji ve vücut dirençlerinin sağlanmasında, bulgur tüketimi önemli rol oynar. İçerdiği yüksek lif ile yüksek kolesterol seviyesinin sağlıklı seviyelerde olmasını ve kandaki yağ miktarının azaltılmasını sağlar. İçerdiği B'li vitaminler ise, bireylerin sinir ve sindirim sistemlerinin normal çalışmasında katkı sağlar.

GEBELİKTE BULGUR TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Yapılan araştırmalara göre, folik asit, çocuğun hamilelik sırasında gelişimi için çok önemli bir kaynaktır. Bulgurda bulunan yüksek miktardaki folik asit sayesinde, çocukların sağlıklı şekilde gelişimine fayda sağlar. Ayrıca, hamilelik döneminde bulgur tüketimi, doğacak çocuğun zeka gelişimini de önemli ölçüde etkiler. Bunların yanı sıra, tabii ki annenin sağlını korumada da etkilidir.

ŞEKER HASTALARI BULGUR TÜKETMELİ

Bulgurun, kana yavaş karışması ve uzun süre tokluk hissi vermesinden dolayı, şeker hastalarının ve kilo vermeye çalışanların diyetlerine eklemesi gereken bir besindir. Bu tür hastalar tarafından sıklıkla tüketilmesi oldukça faydalı olacaktır.

KALP-DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI FAYDALI

Bulgur içerdiği yüksek oranda lif ile kan şekerindeki dengesizliğin düzenlenmesine yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre, düzenli olarak bulgur tüketimi yapan insanların kan şekeri dengesizliklerinin kontrol altına alınabildiği saptanmıştır. Bunlarla birlikte, kolesterol seviyesinin yüksek olmasını engelleyici özelliğe sahip olması ile bulgur tüketimi, damar sağlığı yönünden de faydalıdır.

Beyinde ve kalpte meydana gelebilecek damar tıkanıklarına karşı savunma sağlar. Bu tür tıkanıklıkların meydana getirebildiği kalp krizi ve beyin kanaması gibi büyük problemlerin engellenmesinde önemli yer kaplar.

KANSERE KARŞI KORUMA SAĞLAR

Özellikle de kolon kanseri için oldukça yararlı bir besin olan bulgur, kanser hastalıklarının engellenmesinde kilit rol oynar. Sindirim sistemi üzerindeki faydalı etkilerinden dolayı, düzensiz beslenme alışkanlığına sahip bireylerde meydana gelebilen kolon kanserinin oluşma riskinin azaltılmasında bulgur önemlidir.

KEMİK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİDİR

Çinko, magnezyum, krom vb. gibi birçok vitamin içeriği sayesinde kemik sağlığının korunması açısından bulgur önemli bir rol oynar. Gelişme çağındaki çocukların dirençli iskelet sistemine sahip olmasında önemlidir. Bu yüzden gelişme çağında olan çocuklarınıza bolca bulgur yemenizi öneririz.

Bazı uzmanların yaptıkları araştırmalar neticesinde bulgurun ıspanaktan daha fazla demir içeriğine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle demir eksikliğine sahip olan bireyler ve demir eksikliğinden dolayı meydana gelebilen hastalıkların ortaya çıkmaması için bulgur tüketimi önemlidir.

BULGUR DOKULARIN SAĞLIKLI KALMASINA YARDIMCI OLUR

Bulgurda bulunan ve birçok soruna iyi gelen vitamin ve mineraller dokuların sağlıklı kalmasına yardımcı olurlar. Dokuların korunmasında ve dokuların güçlendirilmesinde çok önemli bir içerik sağlayan bulgur, bununla birlikte kas sağlığını korur ve kaslardaki yağın sağlıklı seviyelere getirilmesine etki edebilir.

BİREYLERDE TOKLUK HİSSİNİ ARTTIRIR

Protein bakımından zengin olan bulgur, doyurucu bir niteliğe sahip olduğundan bireylerde tokluk hissini arttırır. Bu sebeple de kilo vermeyi kolaylaştırır. Ayrıca fazla kilolarından yakınan ve bu tarz diyetler uygulayan bireylerin diyet içeriklerinde bulgurun bulundurulması faydalıdır. Çünkü içerdiği doymamış yağlar ile kilo alımına sebep olmaz.

SİNDİRİM SİSTEMİ BAKIMINDAN YARARLIDIR

İçerdiği B vitaminleri ile sinir sistemleri ve sindirim sistemleri bakımından yararlıdır. B12 hariç bütün B'li vitaminleri bünyesinde barındıran bulgur, sindirimin rahatlatılmasına ve midenin daha rahat fonksiyon görmesine yardımcı olur.

BAĞIRSAKLARIN SAĞLIKLI KALMASINA YARDIMCI OLUR

Bulgur, bağırsakların daha sağlıklı kalmasında ve fonksiyonlarının tam olarak yapılmasında yardımcıdır. Kanser ihtimalinin azaltılmasında rol oynar. Özellikle bağırsak kanseri gibi durumlarda bulunan bireylerin diyetlerine çok seferde bulgur öğünü koymaları yararlarına olacaktır.

KANSIZLIK SORUNUNU YAŞAYANLAR BULGUR TÜKETMELİ!

İçerdiği yüksek demir içeriği ile kan sağlığının korunmasında fayda sağlar. Kansızlık sorununun giderilmesi sürecinde bol miktarda tüketilmesi oldukça yararlı olabilir.