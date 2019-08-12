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'Neden bayramımı kutlamadın' tartışması kanlı bitti!

Bursa'nın Kestel ilçesinde 'Neden bayramımı kutlamadın?' sorusuyla başlayan tartışma kanlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:06
'Neden bayramımı kutlamadın' tartışması kanlı bitti!

Bursa'nın Kestel ilçesinde, "bayramlaşmama" meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, bir süredir dargın olan Doğan Sarıca (26) ve M.K. (23), Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi Beşevler Camisi önünde karşılaştı.
İkili arasında "selam vermeme" ve "bayramlaşmama" yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya, M.K'nin kardeşi B.K. (22) de dahil oldu.
Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı.

Yaralılardan Sarıca, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bıçakla hafif yaralanan M.K. ve B.K. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edildi.

M.K. ve B.K. kardeşler, hastanedeki tedavilerinin ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:06
  1. Van
  2. Kestel
  3. Bursa bayramlaşmama kavgası

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