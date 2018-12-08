Neden bayılıyoruz?



Bazı anlarda kalp hızı ve kan damarları vücudun oksijen ihtiyacına uygun olarak hızlı cevap veremeyebilir. Bu durum yaşlı insanlarda daha sık görülür. Yaşlı olmasa bile insanlarda

• Ayağa hızlı kalkıldığında,

• Aşırı sıcak havada çalışma veya oyun oynandığında,

• Hızlı veya derin nefes alıp verildiğinde (hiperventilasyon),

• Üzülme durumunda, kan basıncını kontrol eden sinirler etkilenir,

• Yüksek tansiyon için ilaç alınıldığında bayılma olabilir.

• Öksürme, idrar yapma ve gerinme beyne giden oksijen miktarını etkileyebilir ve bayılma sebebi olabilir. Bu durumların herhangi birisinde bayılma görülür ise endişelenecek durum olma olasılığı azdır. Ancak, birden fazla durumda tekrarlanması durumunda hekime danışılması gerekmektedir.

• Kan şekeri düzeyindeki düşme de bayılma sebebi olabilir. Bazı reçetelenmiş ilaçlar bayılmaya yol açabilir.

• Ve elbette alkol ve uyuşturucular da bayılmaya sebep olabilir.

Bayılınacağı hissedildiğinde yere yatmak yeterlidir. Eğer, bu yapılamıyorsa, oturup öne eğilmeli ve baş dizlerin arasına alınmalıdır. Böylelikle kanın beyne gitmesine yardımcı olunacaktır. Ayağa kalkmakta acele edilmemelidir.