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Neden ALT testi yaptırmalıyız?

ALT nedir? ALT yüksekliği nedenleri nelerdir? ALT düşüklüğü nedenleri nelerdir?

25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:01
Neden ALT testi yaptırmalıyız?

ALT NEDİR?

Hücre içi bir enzim olan Alanin Amino Transferaz karaciğer ve böbrekte yüksek, iskelet ve kalp kasında ise düşük miktarlarda bulunur. Bu enzim amino asit metabolizmasında görevlidir.

Hücre içinde yüksek, kanda ise düşük miktarlarda bulunur. Eğer hücre hasara uğrar ve bütünlüğü bozulursa (veya ölürse) hücre içindeki bu enzim kana geçer ve kandaki seviyeleri de yükseltir. Yani hücre hasarını dolaylı yoldan gösterir.

Temelde karaciğer hasarı için kullanılan bu enzim, ciddi böbrek, kas ve kalp hasarının olduğu hastalıklarda da yükselebilir. Örneğin kalp krizinde, ciddi kas hasarının olduğu travmalarda yükselme görülebilir. Ancak bu yükselmeler karaciğer hasarındaki kadar anlamlı değildir. Bu nedenle AST ile birlikte temelde karaciğer hastalıklarının (hasarının) teşhis ve takibinde kullanılır.

ALT NORMAL DEĞERİ KAÇTIR?

Erkeklerde : 10 – 40 U/L

Kadınlarda: 10 – 35 U/L

Çocuklarda erişkinlerin 2 katı kadar yükseklik görülebilir.

Yaşlılarda ise erişkinlere kıyasla hafif yükseklik görülebilir.

ALT TESTİ NEDEN YAPILIR?

Karaciğer hasarını gösteren en duyarlı testlerde birisidir. Karaciğer hastalığı düşünülen her durumda yapılabilir.

ALT YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ

Alanin Amino Transferaz, AST’ye kıyasla karaciğere daha özgü bir testtir.

Karaciğer Hastalıkları

Hepatit A , Hepatit B, Hepatit C gibi viral hastalıklarda ciddi yükseklikler görülür. Bu hastalıklarda ALT, AST’den daha fazla yükselir.

Karaciğer Abseleri

Karaciğer sıçramış kanserler (metastaz)

Reye Sendromu: Çocuklarda viral enfeksiyonlar(su çiçeği gibi) esnasında aspirin kullanılması ile ciddi karaciğer hasarı gelişir.

Safra Tıkanıklıkları

Safra yollarının taş veya tümör gibi bir nedenle tıkanması durumunda AST ve ALT yüksekliği görülür. Ayrıca GGT, Alkalen fosfataz, LDH gibi labaratuvar değerleride yükselir ve kişide sarılık gelişir. Şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusma görülür.

Non-Alkolik Karaciğer Yağlanması

Hem beslenme alışkanlığı, hemde hareketsiz yaşam tarzının benimsendiği günümüzde oldukça yaygın görülmektedir. Hiçbir belirti vermeyeceği gibi halsizlik, yorgunluk gibi genel şikayetlere sebebiyet verebilir.

Sağlıklı beslenerek, spor yaparak ve ideal kilonuza inerek bu durumu azaltabilirsiniz.

DİĞER NEDENLER

İleri derecede kalp yetmezliği (sağ kalp yetmezliği) olanlarda

Ciddi kas travmaları

Pankreas iltihabı (pankreatit)

Ebstein Barr(EBV) virüsünün neden olduğu Enfeksiyoz Mononükleoz

İleri derecede sıvı kaybı (Dehidratasyon)

Kalp kası iltihabı (Miyokardit)

Kalp krizi

Akciğer damarlarına pıhtı atması (Pulmuner emboli)

Kas hastalıkları

Dermatomiyozit, polimiyozit gibi otoimmün hastalıklar

Sepsis (Kan zehirlenmesi), şok

Nöbet geçirme, epilepsi atağı

Çin otlarının kullanımı

Yabani mantar zehirlenmesi

Bitkisel ilaç kullanımı : Bazı bitkisel ilaçlar karaciğere ciddi zarar verebilir.

Güneş çarpması

Tarım ilacı zehirlenmesi

Wilson Hastalığı; bakır birikim hastalığı

Hemokromotoz; demir birikim hastalığı

ALT DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ

ALT düşüklüğü klinik olarak çok önemsenmemektedir.

İlerlemiş kronik böbrek yetmezliği ve üre yüksekliği

Beslenme bozukluğu

B6 vitamin eksikliği

Metronidazol kullanımı Alanin Amino Transferaz düşüklüğüne sebebiyet verebilir.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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