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Gündem Necmettin Erbakan'ın Mustafa Kemal sözleri yeniden gündem oldu! İşte o meşhur konuşma
Gündem

Necmettin Erbakan'ın Mustafa Kemal sözleri yeniden gündem oldu! İşte o meşhur konuşma

Mustafa Kemal'in ölümünün 83'üncü yıl dönümünde, merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın geçmişte "Atatürk ilkeleri" ile ilgili mecliste yaptığı konuşma tekrar gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 12:49:00 -

Mustafa Kemal'in ölümünün 83'üncü yıl döneminde, Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" hakkında mecliste yapmış olduğu bir konuşma tekrar gündem oldu.

Necmettin Erbakan, o meşhur konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz o dönemleri yaşadık biliyoruz"

"Nedir bu Atatürk ilkeleri? Atatürk ilkelerinin ne olduğunu nereden bileceğiz? Atatürk bu ülkede 23'ten 38'e kadar cumhurbaşkanlığı yaptı. Hangi politikaları takip ettiyse ilkeler bunlardı. Buyur gel arkadaş otur şuraya bakalım. 23'ten 38'e kadar bu ülkede takip edilen politikaların temel esasları nedir? Gel bakayım buraya. Nedir bu esaslar? Biz o zaman ilkokul çağındaydık. Bu dönemleri yaşadık, yaşayarak biliyoruz.

"Kendi gücümüzle kalkınacağız"

Biz ilkokulda her yıl Yerli Malı haftası yaptık, daha çocukken. Ne demek Yerli Malı haftası. Üzüm, fındık yiyorduk o haftada, kutlarken bunu. Bunun manası nedir? Kendi gücümüzle kalkınacağız. Evet, bizim üzümümüzle, bizim fındığımızla, bizim çayımızla, bizim pamuğumuzla, bizim pancarımızla. Bizim ürünümüzle kalkınacağız. Buna Milli Görüş derler.

Ne yapılıyor, Kabotaj Bayramı yapılıyor. Ne demek Kabotaj Bayramı? Limanlar arasında yabancılar sadece nakliyat yapılabiliyordu. Bunlar ortadan kaldırıldı. Biz kendi limanlarımız arasında, kendi gemilerimizle nakliyat yapacağız. Buna da Milli Görüş derler. 1927'de Kayseri uçak fabrikası kuruldu. O fabrikanın kuruluşunda yapılan konuşmaları okumayanlar alsınlar okusunlar. Sene 27 düşününüz. Uçak sanayii gibi bir sanayiyi bir kuracağız diyor. Bunun altında yatan mana nedir? Biz sanayileşeceğiz. Biz savunma sanayimizi kendimiz kuracağız diye haykırmak demek bunun manası. Bunun savunucu kim? Bunun savunucusu Refah Partisi. Ayrıca bir şeye dikkat çekmişizdir. O da şahsiyetli bir dış politika takip edilmiştir ve en mühim unsur olarak bağımsızlık esas alınmıştır."

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