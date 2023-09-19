Necmettin Batırel'in yeni dolar sözleri gündemi altüst edecek! 'Yağacak' diyerek duyurdu

Ekonomist Necmettin Batırel, Türk ekonomisine ilişkin önemli gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Necmettin Batırel, Türkiye'ye dolar yağacağını ifade etti.

İşte Batırel'in o yazısı:

Türkiye'ye dolar yağacak. Türk ekonomisi New York’ta büyük sınav verecek. ABD’li dev yatırım bankası Goldman Sachs’ın organize ettiği toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın, trilyon dolarlık şirket temsilcilerine orta vadeli programı, hedefleri, yatırım fırsatlarını anlatacak, kendilerine yapacakları girişimler için garanti verilecek. Türkiye'den Koç ve Sabancı Holding CEO'ları, Bülent Eczacıbaşı, Hanzade Doğan, Ahmet Kocabıyık, Ali Kibar, Ahmet Çalık, Hasan Çolakoğlu gibi büyük şirket temsilcilerinin katılacağı buluşmada, enerji, turizm, tekstil, kimyevi maddeler, perakende, otomotiv, gıda, madencilik, sağlık ve ilaç sektörlerindeki gelişmeler tek tek anlatılacak... Şimşek, ABD’li yatırımcıların ekonomi politikalarına ilişkin sorularını cevaplayacak ve siyasi iradenin bütünüyle kendilerinin yanında olduğunun altını çizerek söyleyecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-ABD İş Konseyi'nin düzenlediği konferansta, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılarla 20 Eylül'de 'round table'da (yuvarlak masa) bir araya gelecek. Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın yöneteceği toplantıya bakanlarla üst düzey ekonomi yönetimi katılacak. Erdoğan, Amazon, Goldman Sachs, Boeing, META, Coca Cola, Ford Motor Company, Microsoft ve Nasdaq gibi 27 önemli şirketin CEO’su ve temsilcisine yatırım alanlarını anlatacak, uygulanan ekonomik politikaya tam destek verdiğini anlatacak. Amerikalı yabancı yatırımcıların rotalarını Türkiye’ye çevirmesi cari açığın daralması açısından çok önemli. Dev şirketler ya doğrudan yatırım, ya "şirket evliliği" ya da hisse senedi tahvil pozisyonlarını arttırarak ülkeye giriş yapabilir. Trakya’da kurulacak enerji üssü vasıtasıyla Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatının fiyatların Türkiye’de belirlenerek yapılacak olması dolayısıyla enerji sektörü en ön planda.

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Türkiye'de 2 binden fazla ABD sermayeli firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların, otomotiv, kimya, ilaç, enerji, teknoloji ve finans başta olmak üzere birçok sektörde yatırımları bulunuyor. Son 20 yılda, ABD'den Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı 14 milyar doları aşmış bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi bugün 32 milyar dolar. Ancak ABD'nin Küresel Piyasalardan Sorumlu Ticaret Bakan Yardımcısı Arun Venkataraman’ın, ABD ile Türkiye arasındaki ticaretin katlanarak büyümesi için ciddi bir fırsat gördüklerini belirterek, ticari ilişkilerin derinliği ve her iki ülkede de var olan girişimcilik göz önüne alındığında ticarette 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmanın mümkün olduğunu söylemesi ümitleri arttırdı.

İlk gündeki temaslar sonucunda dünyanın en büyük perakende şirketlerinden Alibaba Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım kararı açıkladı. E-Ticaret'te lider olacağız. ABD'li firmalar özellikle pandemi sonrasında tedarik zincirinin bozulmasıyla beraber Türkiye'yi hem ihracatları hem üretimleri hem de diğer ülkeleri yönetmek için yönetim üssü olarak kullanıyor. Dünyaya deflasyon ihraç eden Çin’e ticaret savaşı açan ABD’nin yeni partneri Türkiye olacak, böylece yüzyılın ilk ekonomik zaferi elde edilecek.