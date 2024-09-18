Necmettin Batırel, "Gel de alkışlama" diyerek müjdeyi verdi! Bu gelişme, ABD’yi resmen çıldırtacak

Necmettin Batırel, ABD-Çin ticaret savaşının kızıştığını belirtip, bu durumun dünya ekonomisine etkilerini ele aldı. Çinli şirketlerin Türkiye’ye yatırım yapma süreçlerini ve Türkiye’nin bu süreçten nasıl kazanç sağlayacağını anlatan Türkiye gazetesi yazarı Batırel, Türkiye’nin enerji stratejilerinin ve yerli sanayi koruma politikalarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, uluslararası tepkilere rağmen Türkiye’nin büyüyen ekonomisine dair öngörülerde bulunan Batırel, şunları kaydetti:

"ABD-Çin ticaret savaşı kızıştı. 2023 yılında Çin'den 427 milyar dolarlık mal ithal eden Amerika Çin'e ancak 148 milyar dolarlık mal satabildi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisiyle olan dış ticaret açığı 279 milyar dolara ulaşınca, Çin’den ithal edilen ürünlere aşırı vergi uygulamaya başladı. Buna Euro Bölgesinin Ukrayna savaşı dolayısıyla ekonomik krize girmesiyle en büyük ticaret pazarındaki daralma eklenince Çin’de dengeler bozuldu, sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit yatırımlarda büyük azalma yaşanıyor, büyüme hızı düşüyor, işsizlik oranı %6’ya yükseldi. ABD Ticaret Bakanlığı Çin’den ithal edilen toplam 18 milyar dolarlık çelik, alüminyum ve bataryalar için %25 yarı iletkenler ve güneş pilleri için %50, elektrikli araçlar için %100 vergi uyguluyor… Amaç yerli sanayii korumak. 27 Eylül’den itibaren Çin’den alınan stratejik ürünlere yönelik gümrük vergilerini daha da arttıracak.

Diğer taraftan Japonya, ABD ve Avrupa Çinli şirketlere yüksek teknolojili çip üretim araçlarının satışını kısıtladı. Bu durum karşısında Çinli otomobil üreticileri ülkeyi terk ederek üretim ağını dış pazarlara açmaya başladı. Elektrikli araç üretimlerini Türkiye gibi istikrarlı ülkeye kaydırıyorlar. Çinli şirketlerin yurt dışındaki net doğrudan yatırımı 34,1 milyar dolarlık rekor bir açığa ulaştı... Temmuz ayında dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli şarj edilebilir, hibrid otomobil tesisi için Ticaret Bakanlığı ile anlaşma imzaladı... Manisa’daki tesiste istihdam edilecek 5 bin işçi alımı için ilanlar yayınlanmaya başladı. BYD’nin ardından fizibilite çalışmalarını tamamlayan Çinli Chery de yatırıma hazırlanıyor. Chery dışında Skywell ve MG gibi markalar da Türkiye'de yatırım konusunda çalışmalarına devam ediyor... Ayrıca dünyanın en büyük lityum pil üreticilerinden Çinli Ganfeng Lithium, Türkiye'de 500 milyon dolarlık yatırım yapmak üzere Yiğit Akü ile anlaşma imzalamıştı.

BYD’nin ve diğer Çin firmalarının Avrupa pazarını da hedefleyerek Türkiye’ye yatırım yapmaları, Türkiye ile AB arasında daha gelişmiş bir gümrük birliği anlaşmasını daha önemli ve acil bir duruma getirecek. Türkiye kendi üreticisini ve tedarikçisini de koruyup geliştirerek bir üretim üssü olarak konumunu güçlendirebileceği gibi artan karşılıklı bağımlılıkların da etkisiyle Avrupa ile olan ekonomik ilişkilerini de güncellenmiş bir gümrük birliği vasıtasıyla daha sürdürülebilir bir zemine taşıyacak. OECD: (Ekonomik Kalkınma İşbirliği Örgütü) Türkiye'ye yatırımcı ilgisi artıyor: Uluslararası sermaye akışları hızlanabilir, açıklamasını yaptı. Türkiye’nin devrim niteliğinde elde ettiği ilerleme, ekonomi düşmanlarını çıldırttı... Bloomberg ve Reuters, süreci olumsuz göstermek amacıyla Çin yönetiminin Çinli şirketlere "Teknolojiyi dışarı çıkarmayın, gittiğiniz ülkede montaj yapın” şeklinde asılsız haberleri servise koydular. Çin Ticaret Bakanlığından bu konuda hiçbir açıklama gelmediği gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da BYD ve Chery ile fabrika yatırımlarına yönelik hiçbir sorun olmadığını duyurdu. Bu iki dev firma böylece düşük maliyetle üretim tesislerine kavuşacak, kalıcı yatırımlarla hem istihdam artacak, hem büyük gelir kapısı açılacak. Avrupa Birliği dize gelecek, Türkiye geleceğin teknoloji inovasyon ve yatırım merkezi olacak. Gel de alkışlama!"