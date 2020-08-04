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Spor

Necip’ten Beşiktaş’ı sevindiren haber!

Beşiktaş altyapısından yetişen ve uzun yıllardır takımda kalan Necip Uysal, maaşından büyük fedakarlık yaparak sözleşmeyi kaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 14:37:00 -
Necip’ten Beşiktaş’ı sevindiren haber!

Gelecek sezon takımda olup olmayacağı merak edilen Necip Uysal konusunda, Beşiktaş'tan sürpriz bir girişim geldi.

Harcama limiti konusunda sıkıntı yaşayan ve imza parası, menajer ücreti gibi ek ödemeler yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, emektar futbolcusu Necip Uysal ile 2023 yılına kadar sözleşme yeniliyor.

%50'lik indirimi kabul etti

Takımla 1 yıl daha anlaşması bulunan tecrübeli isim bu sezonki alacaklarının yüzde 30'undan vazgeçerken, gelecek sezon alacağı 8 milyon liralık maaşını da 4 milyon liraya düşürdü.

Deneyimli orta saha, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.

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