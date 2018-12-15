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Necip Uysal'ın ikinci "dalya" heyecanı

- Beşiktaş Futbol Takımı'nın kaptanı Necip Uysal, Trabzonspor maçında oynaması durumunda Süper Lig'de 200. kez sahaya çıkacak- Necip, Beşiktaş kariyerinde 10 sezonda 199 maçta forma giydi

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:22
Necip Uysal'ın ikinci "dalya" heyecanı


İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmada, siyah-beyazlı takımın kaptanı Necip Uysal ikinci "dalya" için şans arayacak.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip, şu ana dek Süper Lig'de 199 karşılaşmada görev aldı. Sakat oyuncuların yokluğunda son 3 lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasında da bu istikrarını sürdürürse kariyerinde ikinci "Dalya"ya ulaşacak.

Necip Uysal, ligde 116 karşılaşmada ilk 11'de şans bulurken, 83 karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş döneminde ise oynadığı 66 lig maçının 41'inde yedekten oyuna girdi.

- Takımın jokeri


Beşiktaş kariyerinde Mustafa Denizli, Bernd Schuster, Tayfur Havutçu, Carlos Carvalhal, Samet Aybaba, Slaven Bilic ve Şenol Güneş ile çalışan Necip Uysal, adeta takımın jokeri oldu.

Kenarda kalsa da teknik direktörlerin vazgeçemediği isim olan Necip Uysal, farklı mevkilerde görev aldı. Kariyerinin başında orta saha ve ön liberoda oynayan Necip, eksiklerin olduğu dönemlerde ise sağ bek, stoper ve sol bekte de oynadı.

Necip Uysal, son 3 karşılaşmada ise stoperde takımına katkı verdi.


- Siyah-beyaz kariyer


Necip Uysal, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta A takımda 10. sezonunu geçiriyor.

Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı takımın altyapısında 2008-2009 ve 2007-2008 sezonlarında PAF Ligi'nde görev aldı.


- Lig performansı


Necip Uysal'ın Beşiktaş formasıyla lig performansı şöyle:

SEZON MAÇ GOL SARI KART KIRMIZI KART
2018-2019 7 - 2 -
2017-201813 - 2 -
2016-2017 17 -3 1
2015-2016 29 1 7 -
2014-2015 20 - 4 1
2013-2014 23 - 5 1
2012-2013 26 15 -
2011-2012 29 - 2 1
2010-2011 24 2 4 2
2009-2010 11 -1 -


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:22
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  4. SÜPERLİG

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