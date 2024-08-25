Necip Fazıl’ın yasaklı eseri yeniden raflarda!

Yayınlandıktan kısa süre sonra yasaklanarak toplatılan Necip Fazıl’ın “Put Adam” isimli eseri, milletin büyük ilgisini çekmişti. Eser, yoğun talep üzerine Put Kıran Yayınları tarafından “Raculüs Sanem” ismiyle yeniden basılarak raflardaki yerini aldı. Günümüzde bile koruma kanunundan dolayı ismi değiştirilerek yayınlanması mevcut yöneticiler için utanç kaynağı olacak mı?

Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in, 5816 zulmünden dolayı Türkiye'de basılamayan “Put Adam” isimli eseri, Arapça olarak Arap ülkelerinde yayınlanmış ve daha sonra Türkçe olarak 2019 yılında Türkiye'deki okuyuculara sunulmuştu.

Yayınlandıktan sonra yasak getirilen ve toplatılan eser, Türkiye’de büyük alaka görmüştü. Milletin ısrarı üzerine “Put Adam” eseri, Put Kıran Yayınları tarafından “Raculüs Sanem” ismiyle tekrar raflarda yerini aldı.

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Put Adam eserinde ne anlatılıyor?

448 sayfalık Put Adam isimli eser Arapçadan Türkçeye tercüme edildiği için Üstad Necip Fazıl’ın üslubunu eserde göremiyoruz fakat mevzuların hakikatinde herhangi bir değişiklik de söz konusu değil.

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Put Adam eserinde Mustafa Kemal’in, 1919 öncesi ve sonrasıyla hayat tarzı, Vahdettin Han tarafından vazifelendirilmesi, Samsun’a gidişi ve kongreleri, Türkiye Millet Meclisi’nin kurulması, İstiklâl Savaşı, Cumhuriyet dönemi, inkılâplar dönemi, Çankaya, Dolmabahçe ve Mustafa Kemal’in ölümüne kadar geçen zaman zarfında yaşananlar delilleriyle ele alınıyor.

Eserde, Mustafa Kemal’in reformları ve Batıcılık fikri eleştirel bir bakış açısıyla incelenmiş, Mustafa Kemal'in gerçek yüzünü tarihî vakalar ve kaynaklar üzerinden ortaya koyulmuştur. Necip Fazıl, Atatürk'ün Batı'yı taklit eden bir figür olduğu ve Türkiye'yi İslam'dan uzaklaştırdığı görüşünü delilleriyle ele almıştır.

Eserde, İslam’a ve İslam kültürüne nasıl düşmanlık edildiği, başta hilafetin kaldırılmasıyla beraber, kılık kıyafet kanunu, harf inkılabı ve benzeri Türkün ruh köklerini kurutacak faaliyetler tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriliyor.

Kitaptan da anlaşılacağı üzere harf inkılâbı ile Müslümanların geçmişle bağları tamamen koparılmış, İslâm kültürüne yabancı bırakılmıştır. Getirilen kılık kıyafet kanunu ile Batılılara benzeme yolunda büyük adımlar atılmıştır. Tek parti rejimiyle getirilen kanunlar cebren uygulanmış, kanunlara uymayanlar idam edilmiştir. Ezanla birlikte alimler de susturulmuş, geçmiş tarihimiz kötülenmiş, Batılı kültür empoze edilmiştir.

Eser sadece Mustafa Kemal’i değil, onu anlatan kişileri, çevresini ve dost düşman birçok kişi hakkında da malumatlar ihtiva ediyor. Böylece Üstad Necip Fazıl, bir adamın nasıl ve ne şekilde putlaştırıldığını da gözler önüne seriyor.

M. Kemal’in Nutuk, Şevket Süreyya Aydemir’in Tek Adam, Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya kitabı ve benzer hatıratlar kitapta esas alınmış, onların iddialarına ağırlık verilerek itiraflar ve çelişkiler gösterilmiş, hak ve hakikat kutbu kuvvetlendirilmek istenmiştir. Dr. Rıza Nur’un hatıratına ise onun hissî tarafını eleyerek, şahitliğine başvurmak şeklinde yer verilmiştir. Yani sadece Rıza Nur’a dayanmamıştır.

Sonuç bölümünde kısaca da olsa bir değerlendirme yapılmıştır. Tamamen objektif kıstaslarla ve tarihî vakalarla mevzu işlenmiş, yorum yanlışları ve abartıların ise yine tarihî vakalarla doğrusu gösterilmiş, karşı tarafın maksatları yine onların kaynaklarından ispat yöntemiyle vuzuha kavuşturulmuştur.

Kitap, sadece Atatürk eleştirisi değil, aynı zamanda yalan tarih ve Batıcılık etkilerinin sonuçlarını işleyen bir eserdir.

"Put Adam," Necip Fazıl’ın vefatından 36 yıl sonra Türk okurlara ulaşmış son eseri olarak değerlendirilmektedir.