Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 37. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 37. yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, usta şairin mezarına çiçek bırakarak dua etti.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı ziyarette konuşan Köken, "Bugün üstadın ölüm yıl dönümü ve aynı zamanda da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü. Herkesin bayramını, üstadın mezarı başından tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Köken, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınını önleme kapsamında evlerinde kalan ve buraya gelmek isteyip, gelemeyenlerin selamlarını da üstada iletiyorum. Ruhu şad olsun, büyük bir mütefekkirdi ve pek çok gençlere örnek oldu. Her sene vefat yıl dönümünde gençlerimiz kabri başında hazır olurlardı, nitekim geçen yıl anma töreni yapmıştık. Şimdi pandemiden dolayı kimse gelemedi ama biz o hasreti gidermek istedik. Üstat sevdalılarının hepsine, buradan selam olsun. Yetiştirdiği gençlerle beraber önümüzdeki yüzyıllarda nice şairlerin nice mütefekkirlerin yetişmesini temenni ediyorum."