Necatibey Ortaokulunda sporda büyük başarı

Malatya Necatibey Ortaokulu, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı okul sporlarında 4 Malatya İl Birinciliği ile bir il ikinciliği derecesi elde etti.

Bu yılki okulları arası spor müsabakaları bir birinden çekişmeli müsabakalarla sona erdi. Devlet okulu olan Necatibey Ortaokulu öğrencileri de katıldıkları müsabakalarda Yıldız Kızlar Tekvando Müsabakaları, Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Müsabakaları, Halk Oyunları Küçük Kızlar Kategorisi ve Yıldız Erkekler Hentbol Müsabakalarında Malatya il birinciliklerini kazandılar. Yıldız Kızlar Hentbol Müsabakalarında Malatya il ikinciliği de elde eden okul takımını kutlayan Okul Müdürü Ali Akbaş, tüm kategorilerde derece elde eden öğrencilere, öğretmenlere teşekkür etti.

Akbaş, bundan sonraki aşamaların işlerinin daha zor olduğunu bildiklerini de belirterek, "Ancak İlimizi dört dalda temsil etmek bizleri son derece gururlandırıyor. İnşallah öğrencilerimiz ellerinden geleni yaparak Malatya’mızı en iyi şekilde temsil edecektir. Hepsinin yolu açık olsun” diye konuştu.