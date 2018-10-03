THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Necati Yıldırım: Yumurtada 1 aylık stok kaldı

İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, maliyetlerinin yüzde 30 arttığını ve böyle giderse yumurta fiyatlarına ciddi oranda zam geleceğini söyledi. Yıldırım, "Stoklu gidiyoruz, bir ay daha bizi götürecek stoğumuz var" açıklamasını yaptı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:55
Necati Yıldırım: Yumurtada 1 aylık stok kaldı

Enflasyonun yükselmesi, maliyetlerin, benzinin artması ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle gıda ürünlerine yüzde 30'dan yüzde 100'e varan oranlarda zam geldi. Yetkililer, okulların açılması ve havaların soğumasıyla yumurta satışlarının arttığını ancak maliyetlerinin yükselmeye devam etmesiyle yumurta fiyatlarına zam geleceğini belirtti.

'SATIŞLARIN DURMASINDAN KORKUYORUZ'

Yumurtayı sarmak için kullanılan ambalaj malzemelerinin yüzde 60'ını ithal ettiklerini ve onlara da yüzde 40 oranında zam geldiğini söyleyen Yıldırım, "Maliyetlerimiz arttığı için yumurtaya küçük zamlar gelecektir, stoklarımız azalıyor. Yumurtayı sardığımız ambalajın yüzde 60'ını ithal ediyoruz. Yumurta paketleme makinelerinin parçalarına da yüzde 30 zam geldi. Satışların durmasından korkuyoruz" dedi.

'OKULLARIN AÇILMASI SATIŞLARI OLUMLU ETKİLEDİ'

Pazarcının yumurtayı sattığı fiyat ile markette satılan arasında büyük fiyat farkı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Pazarcı, halden kolisini 15 liraya alıyor bir lira farkla satıyor. Ama marketlerde bu fark 5 liraya kadar çıkıyor. Bu doğru değil, okulların açılmasıyla her öğrencinin beslenme çantasında yumurta mutlaka oluyor, o yüzden satışlarımız 15 arttı. Kışın gelmesi de satışlarımızı olumlu etkiliyor" diye konuştu.

'BİR AYLIK STOĞUMUZ VAR'

Fiyatlarda henüz büyük bir değişiklik olmadığını söyleyen Yıldırım, "Stoklu gidiyoruz, bir ay daha bizi götürecek stoğumuz var, ondan sonra maliyetlerimiz artmaya devam ederse yumurtaya fiyatlarına mecbur zam gelecektir" ifadelerini kullandı.

İHRACAT YÜZDE 15 ARTTI

Sezonun açılmasıyla ihracatın da arttığını aktaran Yıldırım,"İhracatımız yüzde 15 arttı. Katar, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. İran'da şu anda kuş gribi olduğu için oraya da ihracata başladık" dedi.

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:55
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kime çekti ki bu bebek?
    1. Kime çekti ki bu bebek?
    2. Yediemin otoparkında binlerce..
    3. Sözleşmelerde TL dönemi! İşte geçerli..
    4. Hırçınlığı duyma zorluğundan olabilir
    5. Giresun'da çıkan yangında 1 kişi..
    6. Avrupa Parlamentosu'ndan emisyon..
    7. "6 futbolcu maçları boykot ediyor!"
    8. Terör örgütü yardım isteyenleri böyle..
    9. Eski IMF Başkanı Rodrigo Rato'ya 4,5..
    10. Hatay’da 30 bölge özel güvenlik bölgesi
    11. Sınır ötesi tezkeresi meclisten geçti!
    12. Denizli: Terim ve Güneş ile güzel bir..
    13. Selahattin Demirtaş'ın 'bilirkişi'..
    14. Başbakan Theresa May yine dans etti!
    15. UEFA'dan Manchester United-Valencia..
    16. Domuz gribinin hortladığı ülkede bir..
    17. Vladimir Putin ona çok sert çıktı:..
    18. NATO'dan Rusya'ya uyarı geldi:..
    19. NATO'dan dikkat çeken Rusya açıklaması!
    20. Temizliyorum derken kulağınızı..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu