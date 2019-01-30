Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteri ile tüm dünyaca tanınan Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı Şaşmaz'ın boşanacağı öğrenildi. Peki, Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Kaşıkçı Şaşmaz kimdir?

Nagehan Kaşıkçı Şaşmaz kimdir?

Efsane haline gelen Kurtlar Vadisi dizisiyle ünlenen Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği Nagehan Kaşıkçı Şaşmaz ile boşanıyor. Boşanma nedeni olarak 3. şahısların olmadığı belirtilirken bu haber sonrası Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Kaşıkçı Şaşmaz hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

Nagehan Kaşıkçı Şaşmaz, 25 Mayıs 1992 İstanbul doğumludur. Mukaddes ve Ahmet çiftinin kızıdır. 41 yaşındaki oyuncu kendisinden 21 yaş küçük üniversite öğrencisi Nagehan Kaşıkçı ile 12.12.2012'de evlendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler muzunu 1992 doğumlu Kaşıkçı, aynı zamanda derin devlet ve çeteler konusunda kitapları bulunan ünlü yazar Ömer Lütfi Mete'nin de yeğenidir.

Ömer Lütfi Mete Kurtlar Vadisinde senaryosuna katkı sağlamış ve dizide yapımcılık yapmıştır.