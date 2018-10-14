Necati Şaşmaz müjdeyi verdi!

Bir dönemlerin efsane haline gelmiş yapımlarından Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar rolünü üstlenen Necati Şaşmaz hayranlarına 2 yeni projesini duyurdu.

Kurtlar Vadisi'nin simgelemiş karakterlerinden Necati Şaşmaz, müjdeli gelişmeyi aktararak Kurtlar Vadisi değil ama hem dizi hem de film projesinin olacağını açıkladı.

Geçmiş dönemlerde milyonlarca izleyici kitlesinin bizzat yakından takip ettiği Kurtlar Vadisi isimli dizi projesinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hemen herkesin hafızalarına kazınmış bir isim olan Necati Şaşmaz, hayranlarına 2 yeni projesini duyurdu.

Projeyi açıkladı

Televizyon ekranlarının uzun soluklu ve güçlü yapımları arasına imzasını atan Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar rolüyle fenomen karakter olarak akıllarda kalıcı iz bırakan Necati Şaşmaz, üstleneceği projeler hakkında müjdeli gelişmeleri aktararak şimdiki dönemde Kurtlar Vadisi projesinde değil fakat hem dizi hem de film projesinde yer alacağı yönünde açıklamalar gerçekleştirdi.

Geniş yelpazedeki seyircinin takdirini ve beğenisini kazanan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, beyaz perdeye taşınan ''İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi'' isimli sinema filminin galasına katılarak burada yeni projelerine dair önemli açıklamalar yaptı..

Kurtlar Vadisi'nin kilit oyuncusu Necati Şaşmaz, ''Nöbet'' adında yepyeni bir dizi projesinin olacağını, öte yandan yakın zaman içerisinde bir de sinema projesinin olacağını sevenlerine duyurdu.

"Kurtlar vadisi değil ama"

Galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, hayranlarına yeni bir dizi müjdesi verirken, bu projenin Kurtlar Vadisi olmayacağını söyledi.

Yeni bir dizi projesinin olduğunu söyleyen Necati Şaşmaz, "Bir dizi projemiz var. İnşallah bir de, yakın zamanda sinema filmi projemiz olacak, hepsi sırayla tabi ki. Kurtlar Vadisi değil. Nöbet isimli dizi olacak inşallah. Antalya civarında çekilecek dizimiz. Ben de artık çok animasyon yapmak istiyorum." sözlerine yer verdi..

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