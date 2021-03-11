Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Bir yılda gelinen nokta ve salgının geleceği hakkında açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Peki, hayat ne zaman normale dönecek?

Ne zamana kadar maske takılacak? Pandemi ne zaman biter?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, salgının sona ermesi için yerli aşının önemine değindi ve “Türkiye, büyük yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biri. Çin'deki üretici ile 50 milyon aşı anlaşmasını kasımda yaptık. Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız. Koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan hastalık haline gelmeyecek ama 2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek. Planladığımız gibi nüfusun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak, salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak” açıklamalarında bulundu.

Bakan Koca, "Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak. Maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlere geri dönmeyi tam vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz. Karamsarlığı, belirsizlik ve bıkkınlık duygularını üstümüzden atalım, umutla, geleceğe ilişkin planlarımızla hayata, yarınlarımıza bağlanalım" ifadelerini kullandı.