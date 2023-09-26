Ne yaptın sen İcardi? Bunada gülünmez!
Galatasaray, İstanbulspor karşısında penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleyi vurmak yerine pas vermeyi tercih etti. Icardi ise bu topu dışarı attı.
Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray, İstanbulspor maçında 35. dakikada penaltı kazandı. Karşılaşmanın bu dakikasında Icardi, Okan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Icardi, penaltıda topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Kerem, penaltıyı pasla kullandı. Icardi, bu topu dışarıya gönderdi.
Bir tarafta gülüşme diğer tarafta sinir
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İcardi bu penaltı denemesinin ardından kaçan pozisyona gülerek tepki verirken, teknik direktör Okan Buruk ise bir hayli sinirli görünüyordu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)