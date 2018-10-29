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Ne yaptılarsa başaramadılar! Türkiye'nin mega projeleri peş peşe açılıyor

Türkiye'nin engellenmek için her şey yapılan mega projeleri birer birer hizmete giriyor. Durdurulmak için çok uğraşılan ve 2016 yılında hizmete açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ardından bugün de İstanbul Yeni Havalimanı hizmete alınıyor.

29 Ekim 2018 Pazartesi 16:27
Ne yaptılarsa başaramadılar! Türkiye'nin mega projeleri peş peşe açılıyor

2013 yılında Gezi Parkı olayları esnasında Taksim Dayanışma Platformu üyelerinin olayları durdurmak için hükümete sunduğu projeler birer birer tamamlanıyor. 17-25 Aralık, Gezi Parkı olayları 15 Temmuz darbe girişimi ve ekonomik saldırılara rağmen Türkiye mega projelerini hizmete sunmaya devam ediyor. 2013 yılında çapulcuların Gezi olaylarını durdurmak için şart koştuğu projelerin çoğu tamamlandı.

Türkiye boyun eğmedi, projeler peş peşe tamamlanıyor

Yaşanan birçok sıkıntı, çıkarılan bir sürü engele rağmen Türkiye'nin durdurulmak istenen dev projeleri peş peşe tamamlanıyor. Gezicilerin 5 yıl önce durdurulmasını istediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı, Nükleer Santral ve Kanal İstanbul projeleri sırayla tamamlanarak hizmete alınıyor.

İstanbul Yeni Havalimanı hizmete giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 4 yıl önce temeli atılan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı bugün gerçekleştiriliyor. Toplamda 35 milyon dolar yatırımla tamamı bittiğinde ilk etapta 90 milyon sonrasında ise 200 milyon yolcuya hizmet verecek olan havalimanının ilk kısmı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete girdi

Temeli 29 Mayıs 2013'te atılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 26 Mayıs 2016'da tamamlandı. 59 metrelik genişliği ile dünyanın en geniş köprüsü ünvanını alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü toplam 10 şeritten oluşuyor. Toplam maliyeti 4,5 milyar lira olan köprünün inşaatını durdurmak için Taksim Dayanışma Platformu ve Mimarlar Odası çok uğraşmıştı. 

Akkuyu'nun temeli atıldı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli 3 Nisan'da atıldı. Toplam maliyeti 20 milyar dolar olan projede 4.800 MW gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek. Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı için önemli bir proje olan Akkuyu yapımı tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayabilecek. 

Kanal İstanbul'da ilk kazma vuruldu

İlk kazmanın 15 Ocak'ta vurulduğu dev projenin toplam uzunluğu 45.2 kilometre. Toplam maliyeti 65 milyar lira olan projenin inşaat aşamasında 6000 işletme aşamasında ise 1500 kişinin iş sahibi olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 16:27
  1. İstanbul
  2. Taksim Dayanışma Platformu
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. istanbul yeni havalimanı
  5. Akkuyu Nükleer Santrali
  6. Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  7. kanal istanbul

YORUM YAZ

  • berzah_berzah_39 dk önce
    arınçta bunları karşısına aldı adam yerine koydu isteklerini soruyor,koca devlet eşkiya ile pazarlık yapıyor,350 bin polis,650 bin askeri gücü olan bir devlet,üç beş vandalla pazarlık yapıyor,acziyete bakın,birde isteklerine,kimsiniz,kimin ülkesinde kime akıl veriyorsunuz,devlet bunların kökünü kazımalı idi malesef olmadı,bunlara merhamet gösterilmez,şimdi kim bilir nerdeler ne planlar peşindeler
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