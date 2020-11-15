Ne yapacaklarını şaşırdılar! Ermeniler elektrik direğini söktü
Dağlık Karabağ'ı Azeerbaycan'a bırakmadan önce yakan Ermenistan, elektrik direğini dahi söküyor.
Kardeş Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde başlattığı işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını kurtarma operasyonunda 44 gün sonra zafere ulaştı.
Cephede köşeye sıkışan Ermenistan, daha fazla kayıp vermemek için anlaşma yapmak mecburiyetinde kaldı.
Elektrik direğini bile söktüler
Anlaşmaya göre Kelbecer'i Azerbaycan'a bırakması gereken Ermeniler, bölgeden ayrılmadan önce evleri ve ormanları yakmaya başladı.
Bölgeden çekilmek için hazırlanan Ermenilere ait bir fotoğrafta ise elektrik direğinin dahi söküldüğü görüldü.