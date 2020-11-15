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Dünya Ne yapacaklarını şaşırdılar! Ermeniler elektrik direğini söktü
Dünya

Ne yapacaklarını şaşırdılar! Ermeniler elektrik direğini söktü

Dağlık Karabağ'ı Azeerbaycan'a bırakmadan önce yakan Ermenistan, elektrik direğini dahi söküyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 22:29:00 -
Ne yapacaklarını şaşırdılar! Ermeniler elektrik direğini söktü

Kardeş Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde başlattığı işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını kurtarma operasyonunda 44 gün sonra zafere ulaştı.

Cephede köşeye sıkışan Ermenistan, daha fazla kayıp vermemek için anlaşma yapmak mecburiyetinde kaldı.

Elektrik direğini bile söktüler

Anlaşmaya göre Kelbecer'i Azerbaycan'a bırakması gereken Ermeniler, bölgeden ayrılmadan önce evleri ve ormanları yakmaya başladı.

Bölgeden çekilmek için hazırlanan Ermenilere ait bir fotoğrafta ise elektrik direğinin dahi söküldüğü görüldü.

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