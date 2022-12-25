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Gündem Ne yapacaklarını iyice şaşırdılar! Yunanistan'da Türkiye korkusu
Gündem

Ne yapacaklarını iyice şaşırdılar! Yunanistan'da Türkiye korkusu

Arnavutluk ve Kosova'nın Türkiye'den "Bayraktar TB2 SİHA" satın alması Yunanistan'da paniğe yol açtı. Türkiye'nin İyon Denizi'nde varlığını güçlendirdiğini söyleyen emekli koramiral Martzoukos, bölgede planların değişmesi nedeniyle bazı Yunan kuvvetlerinin Yunanistan'ın batısına kaydırılmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Ege ve Doğu Akdeniz'in Yunan birliklerinden mahrum kalacağını aktaran Martzoukos, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'nun yıkıcı bir faktör olacağını sözlerine ekledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 11:12:00 -
Ne yapacaklarını iyice şaşırdılar! Yunanistan'da Türkiye korkusu

Arnavutluk ve Kosova'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alması Yunanistan'da derin bir endişeye neden oldu. Yunan basını, "TB2'ler Balkanlarda Yunanistan'ı ne kadar etkileyebilir?" sorusunu tartışmaya açtı.

"Türkiye İyon Denizinde" paniği

Yunan basınına konuşan emekli koramiral Vassilis Martzoukos, Türkiye'nin Arnavutluk'un Avlona ve Durres kentinde donanmalar inşa ettiğini iddia etti.

Martzoukos, Türkiye'nin İyon Denizi'ne kuvvet konuşlandırmayı başarması durumunda planların otomatik olarak değişeceğini ve hatta önlem olarak bazı Yunan kuvvetlerin bu bölgeye kaydırılacağını söyledi.

Bu muhtemel senaryo karşısında Ege ve Doğu Akdeniz'in Yunan kuvvetlerden mahrum kalacağını vurgulayan emekli amiral, "Bölgede Türk ve Arnavut kuvvetleri varken oyun değişiyor. Buna Türkiye'nin Libya'nın Misrata kentinde inşa ettiği deniz üssünü ve oradaki hava üssünü de eklersek, anlayacağınız üzere İyon Denizi kuzeyden ve güneyden kuşatılmış durumda. Ve manzara değişiyor. Bunu Türkler tarafından "stratejik bir kuşatma" olarak nitelendirirdim. Yani bizi ilgilendirecek tek şey güçlerimizi böleceğimiz birçok alan olması" dedi.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'ya dikkati çeken Martzoukos, "Buna TCG Anadolu'ya konuşlandırılacak insansız savaş uçakları da eklenecek. Kriz veya savaş döneminde yıkıcı bir faktör olacak. Bir de Yunanistan'ın batısında, dilerseniz Güney Kıbrıs'ın güneyinde "Anadolu" varsa, yukarıda bahsettiğimiz kuşatma fikri hakkında bir düşünün" ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi

 

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Yorumlar

Gültekin

Yunanistan'ın mevcut hükümetinin içinde ülkesini seven hiç bir tane samimi danışmanları yok mu?, Türk Devletinin dostluğu Yunanlılara çok şey kazandıracağını nasıl göremezler de, Yunanlıların egemenliklerini dahi alanların kışkırtmalarıyla, tahrikleriyle, sürekli silahlanmada borçlanmalarıyla ülkelerini savaşan bir ülkeden daha kötü hale düşmesine nasıl göz yumuyorlar? Türk devleti asla saldırmaz, yalnız tedbir alır, bizdeki imkanlar onlarda olsaydı, onlar oyunlara gelerek saldırırdı. Türk devleti Arnavutluk, Kosova, Bosna gibi devletlere de tedbirli olmaları için silah yardımı yapmalıdır, çünkü Yunanlı siyasiler kendilerini kurtarmak için her türlü aptallığı yapabilirler.
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