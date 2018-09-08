THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Ne varsa öldürüyor ve kısırlaştırıyoruz!

Kısırlaştırdığınız hatta en yakınınız oluyor. Kim o? Belki oğlunuz... Belki yeğeniniz... Belki komşunuzun veya hiç tanımadığınız bir ailenin yavrusu...

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:29
Ne varsa öldürüyor ve kısırlaştırıyoruz!

Kadıın ve erkekte kısırlık günümüzde giderek artış gösteriyor. Almanya’da oran %20’lerde. Bu oran 30 yıl öncesine göre iki kattan fazla.

Uzmanlar durumu çevre felâketine bağlıyorlar. Çevreden alınan östrojen hormonu ya da östrojen hormonu etkisindeki kimyasal maddelerden kaynaklandığını düşünüyorlar. Milyonlarca kadının kullandığı hormonlu ilaçlar ve gebelik önleyici hapların içindeki östrojenin idrarla birazı dışarı atılabiliyor. Ayrıca kimyasal yapıları tamamen ayrı olmasına rağmen östrojen etkisi gösteren, bir sürü kimyasal katkı maddeleri var.

Yasaklanmalarına rağmen halâ besin maddelerinde ve insan vücudunda bu maddelere rastlanıyor.

ERKEKLERDE KADINLAŞMA BELİRTİLERİ

Ayrıca bulaşık deterjanlarında ve tuvalet/ banyo temizlik malzemelerinde kullanılan nonylphenol, endüstride kullanılan poliklorize bifenil (PCB) ve dioxine de zayıf östrojen etkisine sahip... Bu maddelerin çevreye atılması; yer altı ve içme sularına karışması, böylece bitki ve hayvanlara geçmesi, sonuçta besinlerle insan vücudunda bu maddelerin birikmesine sebep olmakta...

Gebelerde ve emziren annelerde bu zararlı/zehirli maddeler çevreden anneye ve anneden çocuğa geçmekte...

Hatta bu maddelerin erkeklerde zamanla kadınlaşma belirtilerine sebep olduğu belirtiliyor.

Almanya Heidelberg Üniversitesi’nde kısırlık tedavisi gören 500 kadında zararlı çevre maddeleri araştırılmış, büyük bir bölümünde kurşun, kadmium, cıva fazlalığı bulundu. Özellikle cıva kısırlık yönünden çok tehlikeli... Dişlerde amalgam kullanılan olgularda kronik cıva zehirlenmesi dolayısıyla kısırlık olmakta... Aynı ağır metaller erkeklerde de kısırlığa yol açmaktadır.

Kurşun ve kadmium nesli kurutmakta... Danimarka Kopenhagen Üniversitesi’ndeki bir araştırma, geçen yüzyılın ortalarına göre son yıllarda erkeklerin yarı yarıya güç kaybına uğradığını ortaya koyuyor...

 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 14:29
  1. erkeklerde kadınlaşma
  2. kısırlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'dan Türkiye'ye Avrupa Birliği desteği!
    1. Almanya'dan Türkiye'ye Avrupa Birliği..
    2. Cumhuriyet'te çok sayıda isim tasfiye..
    3. Eski bakan Mehmet Şimşek'ten 'yeni..
    4. İkitelli'deki 5 katlı iş merkezinde..
    5. Volkan Demirel ABD yolcusu!
    6. 'Basra'daki olaylar silahlı çatışmaya..
    7. İç savaş kapıda! İbadi’den korkutan..
    8. Tamirat için girdiği evi soydu,..
    9. Kapıkule'de 10 kilometrelik araç..
    10. Münbiç hattında 42. devriye görevi..
    11. Sivilcelere karşı sirkeli kuru erik
    12. Rus isim, 18 sene önce Trabzon'da..
    13. Bebeğinizin pipisine dikkat!
    14. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali..
    15. Metiner, "Bu hazırlanmış bir..
    16. Çocukların hayallerine dokunmayın
    17. Suç makinesi ABD'ye kaçarken enselendi
    18. İsveç-Türkiye maçının hakemi belli oldu
    19. 4 bin 990 paket kaçak sigara ele..
    20. Ne varsa öldürüyor ve kısırlaştırıyoruz!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri