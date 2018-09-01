Ne tas kaldı ne hamam

Osmanlı’dan kalma hamamların çoğu ya yıkıldı, yahut turistik hale dönüştü. Kimi halı/kilim müzesi bile yapıldı. Eski işlevlerini kaybettiler. Değil sadece; “hamamlar” hamam tasları da kayboldu. Yakın zamanlara kadar İstanbul, Ankara dahil büyük şehirlerden en uzak kasabalara kadar her yerde hanımların “hamam tası” zevki vardı. Varlıklısında gümüşü olurdu. Mütevazı evlerde sarı ve bakır kimi kalaylı fakat birbirinden güzel işlemeli hamam tasları çeyiz sandıklarının gözdeleriydi.. Şimdilerde hâlâ Anadolu’nun nice kasabasında bu gelenek devam ediyor...

Ama şu naylon taslar çıkınca, hamam tasları da küsüp piyasadan çekildi...