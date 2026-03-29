Ne şiş yansın ne kebap! 'Öngörüsüz Ruşen'den fuhuşçuya istemeye istemeye tepki!

Ruşen Çakır, Avrupa’dan defalarca fonlandığı ortaya çıkan kendisine ait Medyascope kanalında CHP’nin fuhuşçu belediye başkanıyla ilgili paylaştığı videoda şunları söyledi:

Şimdi Özkan Yalım 60 yaşına az kalmış ve 3 dönem milletvekilliği yapmış çekirdekten siyasetçi bir isim. 2024 Uşak Belediye Başkanı olmuş. Yani çok tecrübeli, deneyimli bir siyasetçi. Yeme gelmiş biri değil. Ve bunu yapıyor. Özkan Yalım olayında çok yanlış var.”

HİÇ UMURUMDA DEĞİL!

“Şimdi ‘Aman muhalefete toz kondurmayalım, yapılanları görmezden gelelim’ diyen insanlar bana tepki gösterebilirler ama hiç umurumda değil. İnsanlar özel hayatında serbest olabilirler. Karşılıklı rıza varsa insanlar istediklerini yapabilirler, tamam. Ama bir belediye başkanı, kendisinin yarısı kadar bile yaşı olmayan 21 yaşında bir belediye çalışanı ile birlikte olamaz. Hiçbir şekilde olamaz. Bu sadece belediye başkanı için geçerli değil. Tüm meslekler için geçerlidir. Çünkü burada tahakküm ilişkisi var. Siz belediye başkanı olarak genç bir kadına yaklaşamazsınız. Başka bir yer başkasıyla istediğini yapar. Ama bir belediye çalışanına bunu yapamazsınız. Buna ‘iki gönül bir olmuş’ basitliğiyle bakılamaz. Burada bir iktidar ilişkisi var.”