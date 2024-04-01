  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ne petrol ne doğalgaz ne de toryum o ilimizde hidrojen çığır açacak! Türkiye planı ortaya çıktı
Ekonomi

Ne petrol ne doğalgaz ne de toryum o ilimizde hidrojen çığır açacak! Türkiye planı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-01 22:53:00 - 2024-04-01 22:56:14
Ne petrol ne doğalgaz ne de toryum o ilimizde hidrojen çığır açacak! Türkiye planı ortaya çıktı

Dünya genelinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40’ın üzerinde ülke yeni fırsatlar ile yeni ihracat kapıları aralayacak hidrojen stratejilerini ve yol haritalarını açıkladı. Rakibinin çok olduğu yarışta bu adımın pazarları birbirine bağlayacağı ve temelden değiştireceği düşünülüyor.

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde başlattığı İSO Yeşil Gündem Sohbetleri’nin 13’üncüsünde hidrojen ekonomisinde Türkiye’nin rolü ele alındı.

İSO’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) işbirliğiyle İSO Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canpolat ev sahipliğinde düzenlenen sohbet programına, TENMAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Çevik ile Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer de katıldı. Program kapsamında gazeteci-yazar Ilgaz Gürsoy moderatörlüğünde TENMAK Hidrojen Teknolojileri Genel Sorumlusu Ragıp Kızıltaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Adnan Midilli ve TENMAK Başkan Yardımcısı Çevik’in konuşmacı olarak yer aldığı bir panel düzenlendi.

“40’IN ÜZERİNDE ÜLKE, HİDROJEN STRATEJİLERİNİ VE YOL HARİTALARINI AÇIKLADI”

Canpolat, panelde yaptığı konuşmada, hidrojenin, dünyanın 2050’ye kadar “net sıfır” emisyona ulaşması için kilit bir role sahip olduğunu belirtti. Canpolat, yenilenebilir enerji, biyoyakıt veya enerji verimliliği gibi karbondan arındırma teknolojilerini tamamlayıcı olmasının yanında “temiz hidrojen” veya renk koduyla ifade edilirse “yeşil hidrojen”in aslında çok daha fazlasını vadettiğini vurguladı.

Hidrojenin deniz ve hava ulaşımı sektörleri ile çelik, amonyak gibi endüstri sektörleri için uzun vadeli, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir enerji kaynağı alternatifi olduğuna işaret eden Canpolat, “Ayrıca hidrojen yakıt kimyasal ve enerji taşıyıcısı olarak kullanılabildiği için bu pazarları birbirine bağlayacağı ve temelden değiştireceği düşünülüyor. İşte bu nedenlerden ötürü 40’ın üzerinde ülke hidrojen stratejilerini ve yol haritalarını açıkladı.” ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya-NATO savaşı! Finlandiya harekete geçti... Finlandiyalı general: Gelirlerse katliam yaparız
Rusya-NATO savaşı! Finlandiya harekete geçti... Finlandiyalı general: Gelirlerse katliam yaparız

Dünya

Rusya-NATO savaşı! Finlandiya harekete geçti... Finlandiyalı general: Gelirlerse katliam yaparız

Formula 1 o şirketten yüzde 86 hisse satın alacak! 4,5 milyar dolarlık dev satın alma
Formula 1 o şirketten yüzde 86 hisse satın alacak! 4,5 milyar dolarlık dev satın alma

Aktüel

Formula 1 o şirketten yüzde 86 hisse satın alacak! 4,5 milyar dolarlık dev satın alma

Japonya düğmeye bastı! Japonlar yolcu uçağı projesi için ilgili kararını verdi! Yakıtı bile belli
Japonya düğmeye bastı! Japonlar yolcu uçağı projesi için ilgili kararını verdi! Yakıtı bile belli

Dünya

Japonya düğmeye bastı! Japonlar yolcu uçağı projesi için ilgili kararını verdi! Yakıtı bile belli

Türk savunma sanayisinden dev skor: Asya pazarında değer kazandı! Ülkeler Türkiye'nin kapısı çaldı
Türk savunma sanayisinden dev skor: Asya pazarında değer kazandı! Ülkeler Türkiye'nin kapısı çaldı

Teknoloji

Türk savunma sanayisinden dev skor: Asya pazarında değer kazandı! Ülkeler Türkiye'nin kapısı çaldı

Emekli düzenlemeleri yapılacak! Memur ve emekliye müjde: 6 büyük reform olacak diyerek duyurdular
Emekli düzenlemeleri yapılacak! Memur ve emekliye müjde: 6 büyük reform olacak diyerek duyurdular

Ekonomi

Emekli düzenlemeleri yapılacak! Memur ve emekliye müjde: 6 büyük reform olacak diyerek duyurdular

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23