Ne olur anneciğim kulağıma dokunma!

Bebeğinize banyo yaptırdıktan sonra kulaklarına hiçbir zaman pamuklu çubuk sokmayın, hafifçe serum fizyolojikle ıslatılmış bir gazlı bezle bastırmadan dıştan yapılan bir temizlik bebek kulağı için yeterlidir. Çocukların kulağını temizlemek gerekir mi?

Hayır, aslında tam tersi çocukların kulağını temizlememek gerekir. Kulak kiri dediğimiz salgı, dış kulak yolunun normal bir salgısıdır. Bu salgı ve dış kulak yolunda bulunan minik tüyler yoluyla kulak kendi kendini temizler. Dışarıdan yapacağımız bir müdahale, örneğin kulağa pamuklu çubuk sokmak, kulağın normal temizleme mekanizmasını bozacağı için çocuklarda da büyüklerde de uygun değildir. Dış kulak yolunda görünür haldeki kiri almak yeterli olacaktır.

Burnuna da hiçbir zaman pamuklu çubuk sokmayın, gene gazlı bezi üçgen şeklinde katlayarak dıştan silip veya özel burun temizleme aparatları kullanarak bebeğin burundan nefes almasına engel bir kalıntı bırakmayın.

Gözlerini temizlemek için serum fizyolojikle ıslatılmış gazlı bezle gözün iç kıyısından dış kıyısına doğru göz altlarından silin, her göz için ayrı gazlı bez kullanın.

Saçlarını taramak istiyorsanız bunun için özel ucu korumalı bebe tarakları kullanın.

İkinci haftadan itibaren bebeğin tırnakları uzamaya başlar, yüzünü çizmesini engellemek için küçük penye eldiven kullanabilirsiniz, tırnaklarını kesmek için de gene özel bebek tırnak makasları edinin, tırnakları parmak hizasında kıyıları düz olarak kesin, yuvarlatılmış kıyılar tırnak uzadığında ete batabilir. Bebeğinizin tırnaklarını kesmekte zorlanıyorsanız bir de o uyurken onu fazla sarsmadan tırnaklarını kesmeyi deneyin, Bu sefer başarabilirsiniz.

Kulağındaki ağrı genellikle orta kulak iltihabındandır

Bebeklerde kulak ağrısı yapan sebeplerin başında orta kulak iltihabı gelmekle birlikte, daha az sıklıkta, dış kulak iltihabı da görülebilir. Genellikle kulak çubuğu ile temizlemeye çalışırken veya başka bir yabancı cisim travması yüzünden ortaya çıkar. Bazen kulaktaki kire bağlı kulak derisinin enfeksiyonu sonucu da görülebilir. Bu durumda kulakta ağrı, kızarıklık, bazen şişme veya akıntı ve kulak kanalına dokunulduğunda ağrı vardır. Hastalık zamanında fark edilmez ve tedavi edilmezse kulakta apseleşmeye bile yol açabilir. Tedavi daha da zor hale gelebilir.

Kulak akıntısı hiçbir zaman normal değildir!

Kulak ağrısı ya da iltihabı olduğundan şüphelenilen bebek ve çocuklar mutlaka bekletilmeden hekime muayene ettirilmelidir. Kulaktan gelen akıntı az da olsa çok da olsa hiçbir zaman normal değildir.