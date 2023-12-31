  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Ne oldum değil ne olacağım demeli insan! Elon Musk verdiği röportajda en çok elektrikli otomobil satan markaya böyle gülmüştü!
Otomotiv

Ne oldum değil ne olacağım demeli insan! Elon Musk verdiği röportajda en çok elektrikli otomobil satan markaya böyle gülmüştü!

Yeniakit Publisher
2023-12-31 12:31:00 -

Elon Musk’ın 2011’de Türkiye’de de yer alan Çinli otomobil markası BYD’ye güldüğü ortaya çıktı. BYD, yakında dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olarak Tesla’yı geride bırakacak.

Bugün gündeme getirilen aşağıdaki röportaj, Tesla CEO’su Elon Musk’ın BYD firmasının araçlarıyla ve 2011 yılında ortaya koyduğu teknolojilerle dalga geçtiğini gözler önüne serdi. Çinli BYD daha sonra Tesla gibi yerinde saymadı ve hem araçlarını hem teknolojilerini hem de satış performansını oldukça geliştirdi. Şirket 2023’ün ilk yarısı özelinde Tesla’yı geride bırakarak en çok elektrikli otomobil satan firma olmuştu. Şirketin ilk yarıda 1,2 milyon kadar elektrikli araç satışı yaptığı, ikinci sıradaki Tesla’nın ise 888 bin civarında kaldığı aktarılmıştı. Elektrikli otomobil pazarında uzun zamandır yer alan BMW’nin yaklaşık 220 bin araç ile üçüncü sırada yer aldığı liderlik listesinde, Çinli GAC Aion yaklaşık 212 bin araç ile dördüncü sırada, bir başka Alman devi Volkswagen ise 209 bin araç ile beşinci sırada yer alıyordu. En son firmanın kasım ayında 170 binden fazla elektrikli araç satışı yaptığı ve bunun şirket için yeni bir satış rekoru olduğu duyurulmuştu. Şirket ekim ayında ise 165 bin elektrikli satışı gerçekleştirmişti. Hibrit araçlar ile beraber kasım ayını 301 binden fazla araç satışı ile kapatan dev firma, geçtiğimiz günlerde öğrendiğimiz kadarıylaysa 2023’ün üçüncü çeyreği toplamında pazar payını yüzde 17’ye çıkardı. Tamamen elektrikli otomobil pazarı için verilen bu veride Tesla’nın da pazar payı yüzde 17’de yer alıyor, BYD’nin üçüncü çeyrekte eşitlendiği en büyük rakibini dördüncü çeyrekte hatırı sayılır bir farkla geçeceği aktarılıyor.

Türkiye’de de bulunan BYD, bunlardan önce Macaristan’da kuracağı yeni fabrikasıyla ses getirmişti. Şirket spesifik olarak Macaristan’ın güneyindeki Szeged kentinde elektrikli araç ve batarya üretimi için yeni bir fabrika kuruyor, BYD’nin Macaristan’da halihazırda bir otobüs fabrikası da bulunuyor. Şirketin Macaristan’da üreteceği araçlar, Avrupa otomobil pazarındaki pazar payını artırma açısından büyük önem arz ediyor, o fabrikada üretilen araçların Türkiye gibi pazarlara da getirilmesi bekleniyor.

 

KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!
KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!

Otomotiv
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!

Elon Musk'ın Cybertruck'ı ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştılar!
Elon Musk'ın Cybertruck'ı ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştılar!

Otomotiv

Elon Musk'ın Cybertruck'ı ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştılar!

Markadan resmi açıklama yapıldı! Satış rekorları kıran ve "Volkswagen markasının kalbi" olan o modelin makyajlı versiyonu ne zaman geliyor! Artık o da elektrikleniyor!
Markadan resmi açıklama yapıldı! Satış rekorları kıran ve “Volkswagen markasının kalbi” olan o modelin makyajlı versiyonu ne zaman geliyor! Artık o da elektrikleniyor!

Otomotiv

Markadan resmi açıklama yapıldı! Satış rekorları kıran ve “Volkswagen markasının kalbi” olan o modelin makyajlı versiyonu ne zaman geliyor! Artık o da elektrikleniyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasakladı mı?: Açıklama geldi
Gündem

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasakladı mı?: Açıklama geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasakladı mı?: Açıklama geldi
1 Ocak 2024’te yürürlüğe giriyor... Tarımsal üreticilere Ziraat’ten müjde: Hazine ve kâr payı destekli finansman kullandırılacak
Ekonomi

1 Ocak 2024’te yürürlüğe giriyor... Tarımsal üreticilere Ziraat’ten müjde: Hazine ve kâr payı destekli finansman kullandırılacak

"Ziraat Katılım Bankası AŞ Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin..
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın milletvekili adaylığı reddedildi!
Dünya

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın milletvekili adaylığı reddedildi!

Seçim komisyonu yetkilileri tüm dünyaya ilan etti! Neden olarak: Başbakan İmran Han’ın hakkında kesinleşmiş hapis cezasını gerekçe gösterere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23