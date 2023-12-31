Ne oldum değil ne olacağım demeli insan! Elon Musk verdiği röportajda en çok elektrikli otomobil satan markaya böyle gülmüştü!

Bugün gündeme getirilen aşağıdaki röportaj, Tesla CEO’su Elon Musk’ın BYD firmasının araçlarıyla ve 2011 yılında ortaya koyduğu teknolojilerle dalga geçtiğini gözler önüne serdi. Çinli BYD daha sonra Tesla gibi yerinde saymadı ve hem araçlarını hem teknolojilerini hem de satış performansını oldukça geliştirdi. Şirket 2023’ün ilk yarısı özelinde Tesla’yı geride bırakarak en çok elektrikli otomobil satan firma olmuştu. Şirketin ilk yarıda 1,2 milyon kadar elektrikli araç satışı yaptığı, ikinci sıradaki Tesla’nın ise 888 bin civarında kaldığı aktarılmıştı. Elektrikli otomobil pazarında uzun zamandır yer alan BMW’nin yaklaşık 220 bin araç ile üçüncü sırada yer aldığı liderlik listesinde, Çinli GAC Aion yaklaşık 212 bin araç ile dördüncü sırada, bir başka Alman devi Volkswagen ise 209 bin araç ile beşinci sırada yer alıyordu. En son firmanın kasım ayında 170 binden fazla elektrikli araç satışı yaptığı ve bunun şirket için yeni bir satış rekoru olduğu duyurulmuştu. Şirket ekim ayında ise 165 bin elektrikli satışı gerçekleştirmişti. Hibrit araçlar ile beraber kasım ayını 301 binden fazla araç satışı ile kapatan dev firma, geçtiğimiz günlerde öğrendiğimiz kadarıylaysa 2023’ün üçüncü çeyreği toplamında pazar payını yüzde 17’ye çıkardı. Tamamen elektrikli otomobil pazarı için verilen bu veride Tesla’nın da pazar payı yüzde 17’de yer alıyor, BYD’nin üçüncü çeyrekte eşitlendiği en büyük rakibini dördüncü çeyrekte hatırı sayılır bir farkla geçeceği aktarılıyor.

Türkiye’de de bulunan BYD, bunlardan önce Macaristan’da kuracağı yeni fabrikasıyla ses getirmişti. Şirket spesifik olarak Macaristan’ın güneyindeki Szeged kentinde elektrikli araç ve batarya üretimi için yeni bir fabrika kuruyor, BYD’nin Macaristan’da halihazırda bir otobüs fabrikası da bulunuyor. Şirketin Macaristan’da üreteceği araçlar, Avrupa otomobil pazarındaki pazar payını artırma açısından büyük önem arz ediyor, o fabrikada üretilen araçların Türkiye gibi pazarlara da getirilmesi bekleniyor.