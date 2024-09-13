  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Ne olduğu merak ediliyor! Kale duvarında gizemli yazı
Kültür - Sanat

Ne olduğu merak ediliyor! Kale duvarında gizemli yazı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 13:18:00 -

Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Çem Kalesi'nin duvarındaki kitabede yazılı olan gizemli metin hangi dil ve alfabeyle yazıldığı henüz çözülemedi.

Sumbas ilçesi Mehmetli Beldesi sınırları içerisinde bulunan oldukça dik ve sarp bir kayalığın üzerine kurulan Çem Kalesi, bilim insanları tarafından henüz çözülememiş yazılı metinleri ile gizem barındırıyor. Kale surlarının 3 farklı noktasında bulunan kitabelerde hangi medeniyet tarafından kullanıldığı bilinmeyen alfabe ile yazılmış yazılı metin bulunuyor. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar alfabenin hangi medeniyet ve millet tarafından kullandıldığı ve kitabede ne yazdığı çözülmüş değil. Çem Kalesi'ndeki yazılı metinlerin dünyada çözülememiş ender yazıtlardan olduğunu belirten Araştırmacı Tarihçi-Yazar Yurdaer Yanık, "Dünyada henüz çözülememiş gizemli alfabe çözülürse Çukurova tarihi baştan yazılır" dedi. Yanık, "Çem Kalesi bölgede ticaret yolunun üzerine kurulmuş, oldukça korunaklı bir Ortaçağ kalesidir. Osmanlı döneminde Vannos Kalesi olarak bilinir. Kale surlarında devşirme taş olarak kullanılmış 3 ayrı kitabe var ki şu ana kadar gizemi çözülemedi. Hangi dilde yazıldığı belli olmayan metinlerde ne var bilmiyoruz. Bilim insanlarını, akademisyenleri buraya davet ediyorum. Metindeki harflerin bazıları İskit Türklerinin kullandığı alfabedeki harflere benziyor ama İskit alfabesi değil. Bazı harfler ise Göktürk alfabesine benziyor. Buradaki yazılı metin çözülürse Çukurova tarihi baştan yazılır" şeklinde konuştu.

Tüyleriniz diken diken olacak! Dünyanın dört bir yanındaki gizemli yerler
Tüyleriniz diken diken olacak! Dünyanın dört bir yanındaki gizemli yerler

Yaşam

Tüyleriniz diken diken olacak! Dünyanın dört bir yanındaki gizemli yerler

İki asırlık gizemli mezarlık! Görenler şoke oluyor
İki asırlık gizemli mezarlık! Görenler şoke oluyor

Yaşam

İki asırlık gizemli mezarlık! Görenler şoke oluyor

NASA, uzaydaki gizemli sesin ne olduğunu açıkladı: Starliner'dan gelen 'tuhaf ses'
NASA, uzaydaki gizemli sesin ne olduğunu açıkladı: Starliner'dan gelen 'tuhaf ses'

Aktüel

NASA, uzaydaki gizemli sesin ne olduğunu açıkladı: Starliner'dan gelen 'tuhaf ses'

O ilimizde gizemli mağaralar araştırılıyor
O ilimizde gizemli mağaralar araştırılıyor

Yaşam

O ilimizde gizemli mağaralar araştırılıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23