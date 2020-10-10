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Gündem Ne olduğu belli değil! DEAŞ temizlenirken ciyaklayan Merdan, bugün AK Parti’yi suçluyor
Gündem

Ne olduğu belli değil! DEAŞ temizlenirken ciyaklayan Merdan, bugün AK Parti’yi suçluyor

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik Fırat Kalkanı Harekatı’na karşı çıkan Amerikancı Merdan Yanardağ, 10 Ekim 2015’te Ankara’da DEAŞ’ın düzenlediği saldırının faturasını AK Parti’ye kesmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 14:37:00 -
Ne olduğu belli değil! DEAŞ temizlenirken ciyaklayan Merdan, bugün AK Parti’yi suçluyor

 yeniakit.com.tr 

AK Parti düşmanlığı, Tele 1’in sahibi Merdan Yanardağ’ı kör etti. Solculuk kisvesi altında taraftar toplamaya çalışarak ABD yalakalığı yapan Yanardağ, saçmalama potansiyelini aşarak adeta rekor kırdı. 2015 senesinde Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısının seneyi devriyesi dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Merdan Yanardağ, Türkiye karşıtlığına sabitlediği siyasi görüşünün ne kadar yozlaşmış olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan “ABD kırması” Merdan Yanardağ, “İktidarın, istihbarat birimlerinin gözleri önünde, Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde ülke tarihinin en büyük katliamı yapıldı. Şeriatçılar din adına 103 yurttaşımızı öldürdü.. Hem de "barış" mitinginde.. Onlardan biri 9 yaşındaki Veysel'di.. Katili de rahmani sakallı bir islamcı..” ifadelerini kullandı.

DEAŞ’a yönelik harekata karşı çıktı

Terör örgütü DEAŞ’ın 2015’teki saldırısının suçlusu olarak AK Parti’yi, MİT’i ve Müslümanları gösteren Merdan Yanardağ, 2016’da DEAŞ’a karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’na karşı çıkmıştı. Teröristlerin saldırısında şehit olan askerlerimizi kullanarak AK Parti’yi hedef alan Merdan Yanardağ “AKP iktidarının ülkeyi getirdiği yere bakar mısınız? Suriye bataklığı işte bu!” demişti.

PKK’yı bile savundu

Merdan Yanardağ Fırat Kalkanı Harekatı’na karşı gelerek DEAŞ pisliğini dolaylı da olsa savunurken, koruduğu teröristler sadece bununla sınırlı kalmadı. Amerikancı Merdan, 2019 senesinde alenen terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’yi de savunmuştu. Yanardağ, “Birileri bize; cihatçı IŞİD terör örgütüyle savaşan, seküler PYD’nin neden Türkiye için tehdit oluşturduğunu anlatsın. PYD’ye yönelik tek sahici eleştiri, ABD ile işbirliği yapmasına yönelik itirazdır. O zaman ABD ile işbirliğini siz de keseceksiniz.” diye yazmıştı.

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