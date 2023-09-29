Ne oldu Vardanyan! Ermenistan ve Rusya'da şok, Karabağ'da tarihi anlar

Azerbaycan'ın 30 yılı aşkın süre işgal altında kalan topraklarının tümünü bir günde kurtarmasıyla Karabağ'dan Ermenistan'a göç başladı. Bakü yönetiminin verdiği garantilere rağmen Azerbaycan hakimiyeti altında yaşamak istemeyen Karabağ'ın Ermeni sakinleri, konvoylarla Ermenistan'a geçiyor.

Çarşamba günü akşam saatleri itibarıyla Azerbaycan'ın açtığı güvenli koridorlardan Ermenistan'a ulaşan sivillerin sayısı 50 bini aştı. Göç kafilelerinin bugün de yollarda olması bekleniyor.

Azerbaycan haber ajansı APA'nın ekrana getirdiği Suren Babayan ise, koyun sürüsüyle birlikte Laçın'daki kontrol noktasından geçerken Karabağ'da kalmayı tercih edeceğini ve Azerbaycan vatandaşlığı alacağını söyledi. Yaşlı Ermeni, çocuklarının da Şuşa'da kalacağını ekledi.

İstifa baskıları altındaki Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, bugün yaptığı açıklamada Azerbaycan'a akıl almaz suçlamalar yöneltti, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin tümünün bölgeden ayrılacağını söyledi.



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1 OCAK'TA RESMEN FESH EDİLİYOR

Ayrılıkçı Ermenilerin kurduğu kağıt üstündeki Karabağ rejimi, 1 Ocak 2024'ten itibaren resmi olarak yok olacak. Uluslararası haber ajansı AFP'nin dünyaya 'son dakika' koduyla geçtiği habere göre, ayrılıkçı Ermenilerin lideri, rejimin kendisini fesh edeceğini söyledi.

İşgal rejiminin başındaki Samvel Şahramanyan, imzaladığı kararnameyle Ermenilerin Artsakh adını verdiği kağıt üstündeki yönetimin 1 Ocak 2024'te fesh edileceğini duyurdu.

BABAYAN TESLİM OLUYOR

Ayrılıkçı rejimin eski dışişleri bakanı David Babayan ise, bugün Şuşa'da Azerbaycanlı yetkililere teslim oluyor. Babayan Facebook hesabından Bakü yönetimi tarafından Şuşa'ya gelmesinin istendiğini aktardı.

'MOSKOVA'NIN KUKLASI'

Sınırda sıkı bir kontrol gerçekleştiren Azerbaycan muhafızları ise, Çarşamba günü Karabağ'daki ayrılıkçıların lideri Ruben Vardanyan'ı yakaladı. Ayrılıkçı Ermenilerin Karabağ'da kağıt üstünde kurduğu ve dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan rejimin liderliğini yapan Vardanyan'ın sınırda ele geçirildiği görüntüler, bugün Azerbaycan medyası tarafından yayınlandı.

2020'deki İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'dan yaklaşık iki yıl sonra Hankendi'ye taşınan Rus-Ermeni milyarder Vardanyan'ın sınırda gözaltına alınması, beklendiği gibi Erivan'daki milliyetçiler arasında şok etkisi yarattı.

Elleri kelepçelenip Bakü'ye götürülen savaş ağası Vardanyan, Azerbaycan'ın gözünü ayırmadığı isimlerden biriydi. Zira, Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Ruben Vardanyan'ın özel bir gündemle Rusya tarafından Karabağ'a gönderildiğini söyledi. Aliyev ayrıca, Karabağ'ın Ermeni sakinleriyle yapılacak müzakerelerin Moskova'nın gönderdiği Vardanyan'la gerçekleşmeyeceğini ve milyarderin bölgeden ayrılmasının şart olduğunu ilan etti.

Ruben Vardanyan, Bakü'de çıkarılacağı mahkemede 'terörizmin finansmanı', 'yasa dışı silahlı grupların meydana getirilmesine ve faaliyetlerine katılmak' ve 'Azerbaycan sınırını izinsiz geçmek'le suçlanacak.

Kara para aklama gibi birçok yolsuzluk suçlamasıyla yüzleşen Rus-Ermeni milyarder, bu yıl içinde verdiği bir röportajda Karabağ'dan ayrılmayacağını söylemişti.

ERMENİSTAN'DA MANŞET

Ermenistan medyası, beklendiği gibi Karabağ'dan göç edenlerin yanı sıra Ruben Vardanyan'ın yakalanmasını manşetten veriyor.

Aykakan Zhanamak (Armenian Times) gazetesi, tam adı Ruben Karlenovich Vardanyan'ın Laçın'daki sınır kontrol noktasında gözaltına alındığını yazdı. Gazete ayrıca, Kremlin'in tutuklamaya dair bir bilgisinin olmadığı yönündeki açıklamasına da yer verdi.

Zhanamak (Times) gazetesi, ilk sayfadan yayınlandığı haberde Vardanyan'ın Bakü'ye nakledildiğini bildirdi.

168 Zham (168 Hours) gazetesi, geçmişte Rus vatandaşlığı da bulunan Ruben Vardanyan'ın mevcut tabloda Moskova'dan yardım alamayacağını yazdı. RIA Novosti'deki bir haberi sayfasına taşıyan 168 Zham, yanı sıra Erivan yönetiminin Vardanyan dosyasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdığını yazdı.

Rus haber ajansı Sputnik'in Ermenistan edisyonundaki haberde ise, Erivan yönetiminin Ruben Vardanyan'ın nerede tutulduğu ve hangi durumda olduğu yönünde AİHM aracılığıyla Bakü'den bilgi istediği kaydedildi.